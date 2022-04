Darryn Binder (Yamaha/18.): Zurück in die Realität

Die Yamaha-Piloten klagten nach dem MotoGP-Rennen in Termas über Grip-Mangel. Auch Rookie Darryn Binder (WithU Yamaha RNF) hatte Mühe, sich an die Bedingungen anzupassen.

Im Regenrennen auf Lombok begeisterte Darryn Binder als Zehnter, zwei Wochen später bewahrheitete sich in Termas seine noch in Indonesien getätigte Ankündigung: «Ich genieße den Moment, aber dann geht’s zurück in die Realität.»

Tatsächlich gestaltete sich der Argentinien-GP für den 24-jährigen Südafrikaner schwierig, auch weil aufgrund der Logistik-Probleme der erste Trainingstag gestrichen wurde. Im Qualifying reichte es nach einem Sturz am Ende des FP2 kurz vor dem Q1 nur für den 23. Startplatz. «Es war schwierig, wenn du auf dem MotoGP-Bike gerade so den Weg um die Strecke kennst, und dann gleich auf Zeitenjagd gehen musst», gab der Rookie zu bedenken.

Im Rennen am Sonntag blieb der WithU-Yamaha-Pilot als 18. gute fünf Sekunden hinter dem letzten Punkterang zurück. «Ich hatte das Gefühl, dass ich im Warm-up einen wirklich guten Schritt gemacht hatte», berichtete Darryn. «Ich lag auf Platz 15 und glaubte, dass ich anschließend im Rennen einen guten Job machen könnte. Die Bedingungen veränderten sich aber sehr stark und leider konnte ich mich nicht so gut anpassen, wie ich es gerne getan hätte. Das Gefühl war nicht mehr dasselbe und es war ein wirklich schwieriges Rennen für mich. Ich versuchte an den anderen Jungs dran zu bleiben, aber ich hatte dann gegen Ende des Rennens wirklich Schwierigkeiten, die Pace zu halten.»

«Das ist aber Teil der Lernkurve eines Rookies», gab sich der jüngere Binder gelassen. «Ich erwarte, dass ich einige schlechte und einige gute Rennen haben werde – wie die anderen Jungs auch», verwies er auf seine Rookie-Kollegen.

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.