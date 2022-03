«Wow»: Darryn Binder begeistert seine Teamchefs

Darryn Binder führte die Gruppe im Kampf um Platz 8 vor Bastianini, Aleix Espargaró und Co. an

Wer hätte das gedacht: Nach den ersten zwei Rennen der MotoGP-Saison 2022 ist Darryn Binder der erste Rookie im WM-Klassement. In Mandalika sorgte er für Jubel im WithU Yamaha RNF MotoGP Team.

Während Moto2-Weltmeister Remy Gardner erst einen MotoGP-Punkt auf dem Konto hat und Raúl Fernández, Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio noch nicht angeschrieben haben, ist nach zwei Grand Prix überraschenderweise Darryn Binder der bestplatzierte Rookie in der WM. Der WithU-Yamaha-Pilot, der den Sprung aus der Moto3 in die Königsklasse wagte, nutzte seine Chance im Regenrennen von Mandalika und stürmte auf Platz 10. Sogar der achte Rang war in einer umkämpften Gruppe in Reichweite, den schnappte sich am Ende aber sein Bruder Brad Binder (Red Bull KTM).

Mit dem Top-10-Ergebnis übertraf Darryn dennoch alle Erwartungen. «Ich kann nur sagen – ‚wow‘», meinte Team Principal Razlan Razali dazu. «Ein beeindruckendes Rookie-Rennen auf Platz 10, im Kampf gegen viele schnelle Fahrer. Seine Fähigkeiten im Nassen waren wirklich spektakulär, wir sind extrem glücklich mit ihm!»

Wilco Zeelenberg, Teammanager bei WithU Yamaha RNF, war ebenfalls fast sprachlos: «Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er fuhr fantastisch, er kämpfte mit seinem Bruder um den achten Platz, sammelte als Zehnter sechs Punkte und ist im Moment der beste Rookie. Darauf sind wir sehr stolz. Das ist sehr gut für das Team und den Spirit!»

Darryn selbst bemühte sich, trotz der großen Freude über den zehnten Platz mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. «Ich kämpfte gegen Jungs, die schon MotoGP-Siege haben, und für mich war es das erste Mal im Regen. Das gab mir wirklich ein schönes Gefühl. Es hat Spaß gemacht», hielt er fest. «Ich genieße diesen Moment, aber ich halte mir auch vor Augen, dass wir in Argentinien wieder neu anfangen müssen. Wir müssen ruhig bleiben und es Schritt für Schritt angehen. Denn es wird für mich auf dem MotoGP-Bike wieder eine neue Strecke sein. Also genieße ich den Moment, aber dann geht’s zurück in die Realität», blickte er schon auf den Argentinien-GP (1. bis 3. April) voraus.

Ergebnisse MotoGP Mandalika/IND:

1. Miguel Oliveira, KTM, 20 Runden in 33:27,223 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +2,205 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +3,158

4. Jack Miller, Ducati, +5,663

5. Alex Rins, Suzuki, +7,044

6. Joan Mir, Suzuki, +7,832

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +21,115

8. Brad Binder, KTM, +32,413

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +32,586

10. Darryn Binder, Yamaha, +32,901

11. Enea Bastianini, Ducati, +33,116

12. Pol Espargaró, Honda, +33,599

13. Alex Márquez, Honda, +33,735

14. Luca Marini, Ducati, +34,991

15. Pecco Bagnaia, Ducati, +35,763

16. Maverick Viñales, Aprilia, +37,397

17. Raúl Fernández, KTM, +41,975

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +47,915

19. Takaaki Nakagami, Honda, +49,471

20. Marco Bezzecchi, Ducati, +49,473

21. Remy Gardner, KTM, +55,964

– Jorge Martin, Ducati

– Andrea Dovizioso, Yamaha

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.