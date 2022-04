Stefan Bradl durch Marc Márquez in Texas arbeitslos?

Steht Stefan Bradl auch in Texas am Start?

Bisher steht nicht fest, ob Marc Márquez am Wochenende in Texas wieder um Punkte kämpfen wird. Ob die erfolglosen HRC-Manager einen Start verantworten können, bleibt abzuwarten.

Stefan Bradl weiß bisher nicht, ob er am kommenden Freitag am Training zum Red Bull US Grand Prix auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas teilnehmen wird. Er hat zwar bei der Anreise nach Argentinien damit gerechnet, dass Marc Márquez nach dem Warm-up-Crash von Mandalika für zwei Rennen ausfallen wird. Aber nach dem ersten Training mit der Honda CBR 600RR zu Beginn dieser Woche könnte das Márquez-Comeback tatsächlich bereits am Wochenende in Amerika stattfinden.

Marc Márquez hat in Texas sieben Rennen gewonnen, zuletzt am 3. Oktober 2021. «Ich bin jetzt für einen Kurztrip nach New York geflogen und treffe am Mittwochabend um 22 Uhr in Austin ein», schilderte Stefan Bradl. «Ich denke, bis dahin wird sich entschieden haben, ob Marc nach Texas kommt. Wenn Marc selber fährt, werde ich voraussichtlich für ServusTV arbeiten. Sonst fahre ich wieder im Repsol-Team.»

«Marc muss selber wissen, wie er sich entscheidet», erklärte der 32-jährige Bayer, der in Jerez am 1. Mai auf jeden Fall mit einer Wildcard antreten wird. «Es kann sowieso niemand Einfluss auf ihn nehmen, denn er ist mit seinem Konzept achtmal Weltmeister geworden. Ich habe keine Ahnung, ob Marc am kommenden Wochenende zurückkommt. Von Alberto Puig habe ich zu dem Thema bisher auch nichts Neues gehört. Er wird selber noch auf der Anreise nach Texas sein.»

«Las Termas war eine gute Strecke zum Aufwärmen und um in den Rennmodus reinzukommen. Termas de Río Hondo war von den Kurvenradien weitläufig, das Layout war flüssig, es gibt dort wenig harte Anbremsmanöver. Die Piste in Texas hingegen ist mit 21 Kurven ziemlich die anspruchsvollste und schwierigste im GP-Kalender», sagt Bradl.

Unmittelbar nach dem wilden Warm-up-Crash von Márquez auf dem Mandalika Circuit war über eine Pause bis Portimão (24. April) oder sogar le Mans (15. Mai) spekuliert worden.

Doch Marc Márquez sieht jetzt, dass WM-Leader Aleix Espargaró in drei Rennen 45 Punkte zur WM-Führung gereicht haben. Während er im Herbst nach dem Doppelsichtigkeit sechs Wichen spazieren gehen musste, konnte er diesmal nach zwei Wichen schon wieder jonglieren.

Deshalb hat HRC bisher einen Bradl-Auftritt in Texas weder bestätigt noch dementiert.

Fakt ist: Da in der Fahrer-WM der beste Honda-Pilot (Pol Espargaró) nur auf Platz 10 liegt und Honda in der Marken-WM an sechster und letzter Stelle auftaucht, wird Marc als Aushängeschild bei Repsol-Honda dringend benötigt.

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory, 1.