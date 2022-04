Marc Márquez (Honda): Zurück auf einem Motorrad!

Dieses Foto auf dem Bike veröffentlichte Marc Márquez am Dienstag

Wegen einer erneuten Phase der Diplopie fiel Marc Márquez nach dem Indonesien-GP erneut aus, nun zeigt sich der Repsol-Honda-Star aber auf einer CBR600RR.

Den Argentinien-GP verfolgte Marc Márquez mit Freunden vom heimischen Sofa aus, nachdem sein Monster-Highsider im Warm-up des Mandalika-GP am 20. März nicht ohne Folgen geblieben war: Neben der Gehirnerschütterung diagnostizierte sein Vertrauensarzt Dr. Sánchez Dalmau bei Marcs Rückkehr nach Spanien erneut eine Diplopie. Der achtfache Weltmeister sah also wie schon 2011 und im vergangenen Winter nach dem Enduro-Unfall wieder zwei Bilder eines einzelnen Objekts.

Dr. Dalmau betonte zwar, dass die Lähmung des vierten rechten Sehnervs dieses Mal weniger ausgeprägt sei also noch im November 2021, ein Antreten in Termas zwei Wochen später kam aber nicht in Frage. Zum 17. Mal seit Brünn 2020 sprang HRC-Testfahrer Stefan Bradl für den 59-fachen MotoGP-Sieger ein.

Marc Márquez fiel das Lächeln eigenen Aussagen zufolge anfangs schwer, in den vergangenen Tagen hielt er seine Fans über die sozialen Netzwerke aber immer wieder mit Bildern zu seinen Fortschritten auf dem Laufenden: Auf Koordinations-Übungen mit Tennisbällen folgte Krafttraining im Gym – und nun ein Motorrad-Training!

Der 29-jährige Spanier veröffentlichte am Dienstag kurz nach 13 Uhr nämlich ein Bild in seiner Instagram-Story, das ihn auf einer Honda CBR600RR zeigt. Dazu schrieb er: «Testing!»

Eine offizielle Erklärung von Honda zur weiteren Entwicklung seines Gesundheitszustandes oder einen möglichen Comback-Termin gibt es allerdings noch nicht.

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.