Fabio Quartararo: «Ich kann jetzt stärker angreifen»

Titelverteidiger und Yamaha-Star Fabio Quartararo hat als WM-Fünfter momentan nicht viel zu verlieren. Deshalb will der die Zurückhaltung in Texas über Bord werfen.

Das Monster Yamaha Factory Team erlebte in Termas de Río Hondo eine klare Niederlage: Weltmeister Fabio Quartararo kam über Platz 8 nicht hinaus, Morbidelli schied mit einem platten Hinterreifen aus. Nach diesem Rückschlag liegt «El Diablo» in der WM nur noch an fünfter Position. Deshalb will sich der schnelle Franzose am Wochenende auf dem Circuit of the Americas (COTA) beim «Red Bull US Grand Prix» am kommenden Wochenende rehabilitieren.

Quartararo, nach drei Rennen zehn Punkte hinter WM-Spitzenreiter Aleix Espargaró, ist 2015 erstmals in Texas gefahren. Er wurde damals in der Moto3-Klasse Zweiter. 2019 gelang Fabio mit der Petronas-Yamaha in Austin der siebte Rang; 2021 legte er mit Rang 2 (4,6 sec hinter Marc Márquez) den Grundstein zum Titelgewinn am 24. Oktober in Misano.

«Austin war im Vorjahr ein Schlüsselrennen auf dem Weg zum Titelgewinn», räumt Quartararo ein. «Der zweite Platz war damals wie ein Sieg für mich, denn dadurch bekam ich den ersten Matchpoint für die Sicherstellung der Weltmeisterschaft in Misano. Aber diesmal kommen wir mit einer ganz anderen Einstellung an, auch die Situation und die Ausgangslage sind unterschiedlich.»

«Letztes Jahr habe ich immer versucht, jedes Rennen zu gewinnen. Trotzdem habe ich mich bemüht, die WM-Führung erfolgreich zu verteidigen», blickt der Yamaha-Star zurück. «Jetzt liege ich in der Tabelle zurück, also können wir es uns leisten, mehr auf Angriff zu fahren.»

Quartararao weiter: «Wir werden jetzt stärker attackieren und werden wie immer das Beste geben. Letztes Jahr waren die Bodenwellen in Texas fast unerträglich. Seither ist die Piste neu asphaltiert worden. Ich bin neugierig, wozu wir am kommenden Sonntag fähig sein werden.»

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärte Yamaha-Renndirektor Lin Jarvis: «Wir werden wegen unseres Top-Speed-Handicaps versuchen, den Titelgewinn 2022 durch vorbildliche Beständigkeit anzustreben. Wir erinnern uns daran, dass Joan Mir 2020 ein einziger Sieg zum Gewinn der Weltmeisterschaft gereicht hat.»

In Doha, Mandalika und Termas de Río Hondio hat Fabio einen achten, einen zweiten und einen weiteren achten Rang erzielt.

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory, 1.