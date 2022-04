Aleix Espargaró: «Wir haben Geschichte geschrieben»

In Texas versuchten sich einige GP-Asse am Mittwoch beim Baseball. Remy Gardner zeigte sich als Könner, Aleix Espargaró und Jorge Martin fühlen sich auf ihren Bikes wohler.

Beim traditionellen Dorna PreEvent am Mittwoch in Texas schlüpften die MotoGP-Fahrer Jorge Martin, Aleix Espargaró und Remy Gaedner in die Rolle von Baseball-Spielern, sie wurden begleitet von der US-Moto2-Piloten Cameron Beaubier, Sean Dylan Kelly (beide fahren im American Racing Team) und Joe Roberts (Italtrans).

Am Freitag beginnt das Training für den Red Bull Grand Prix oft he Americas, aber zwei Tage vorher mühten sich einige GP-Asse in Round Rock mit Baseball-Schlägern ab.

Nach einigem Training auf dem Spielfeld und einigen Tipps der Spieler des Clubs Round Rock Express wurde der erste «Pitch» in Angriff genommen. Sie trafen auch das Maskottchen Spike und traten gegen das Zream von El Pasao Chihuahua an.

«Ich fühle mich gut. Ich träume immer noch», meinte Argentinien-Sieger Aleix Espargaró. «Die letzte Woche war unglaublich. Nicht nur wegen des Sieges, sondern weil wir das ganze Wochenende dominiert haben, weil wir in Führung waren und von der Pole-Position gestartet sind.»

«Ich bin jetzt sehr glücklich», räumte der WM-Leader und Aprilia-Werksfahrer ein. «Ich genieße den Moment, der in die Geschichte eingehen wird, ich muss aber mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ich kann die Rückkehr nach COTA kaum erwarten. Ich möchte den Schwung unbedingt mitnehmen.»

Aprilia blieb am 3. Oktober 2021 in Texas punktelos. Damals fehlte Viñales nach dem Tod seines 15-jährigen Cousins Dean Berta Viñales beim SSP-300-WM-Lauf Jerez.

Aleix merkte, dass er für Baseball wenig Talent mitbringt: «Das war eine ganz neue Sportart für mich. Ich war vorher nie in einem Baseball-Stadion, es ist wirklich schön und eindrucksvoll. Ich verstehe diesen Sport nicht, er ist mir völlig fremd. Aber man spürt, dass hier in dieser Arena eine supergute amerikanische Atmosphäre herrscht. Es war nett, einen neuen Sport zu erleben. Aber ich bleib lieber beim Motorradsport. Es ist ziemlich schwierig, diesen kleinen Ball zu fangen…»

Jorge Martin, beim Las-Termas-GP auf Platz 2: «Ich war zum ersten Mal in meinem Leben beim Baseball. Ich genieße die Zeit hier in Amerika. Und ich freue mich nach dem starken Ergebnis vom Sonntag schon auf das erste Training. Der zweite Platz war großartig für das Pramac-Team. Ich habe jetzt viel Vertrauen für den Texas-GP getankt. Ich habe hier schon in der Moto3 gewonnen, und ich war 2021 als Fünfter fast auf dem Podium. Am Sonntag will ich wieder unter die Top-3.»

Remy Gardner (Platz 15 in Katar) aus dem KTM Tech3 Factory Team brachte als Australier etwas Baseball-Erfahrung mit. «Ich habe als Kind in Australien gespielt. Es gehörte in der Schule zum Turnunterricht. Ich habe damals begeistert mitgemacht und zehn oder elf Jahre aktiv Baseball gespielt. Ich habe sogar einen Schläger daheim.»

MotoGP-Rookie Gardner zum Texas-GP: «Letztes Jahr war ich in der Moto2 in Texas ziemlich schnell. Aber ich bin im Rennen gestürzt, dadurch war es das schlimmste Rennen der Saison. Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr auch in der MotoGP den nötigen Speed finde.»

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.