Enea Bastianini (Ducati/4.): Das Gefühl ist zurück 08.04.2022 - 22:50 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Enea Bastianini mag den COTA

Das schwierige MotoGP-Wochenende in Argentinien wollte Enea Bastianini schnellstmöglich abhaken, zumindest am ersten Tag scheint ihm das beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» gelungen zu sein.