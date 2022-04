Miguel Oliveira (KTM): «Muss den Kopf frei bekommen»

Bei Miguel Oliveira klappte am ersten Trainingstag beim US-GP in Texas gar nichts. Aber der Red Bull-KTM-Star weiß, woran für Samstag gearbeitet werden muss.

Das Auf und Ab in der MotoGP-Saison von Miguel Oliveira setzt sich fort. Nach dem Sturz beim Saisonauftakt in Doha, dem überragenden Sieg im Regen auf dem Mandalika Street Circuit und Platz 13 am vergangenen Wochenende beim Zwei-Tage-Event in Termas de Río Hondo kam der Portugiese am Freitag in Austin über den letzten Platz mit 2,8 sec Rückstand nicht hinaus. Teamkollege Brad Binder musste sich mit Platz 13 zufriedengeben.

«Das war ein schwieriger erster Tag», räumte Oliveira ein. «Wir haben versucht, für den Nachmittag im FP2 zwei unterschiedliche Set-ups auszutüfteln, aber keines der beiden hat wunschgemäß funktioniert. «Es war mühsam, das Bike um die Piste zu kutschieren. Jetzt müssen wir das Motorrad für den Samstag besser auf meine Bedürfnisse anpassen. Das Team strengt sich an, ich habe Vertrauen zu meiner Mannschaft. Im FP3 werden wir stärker sein.»

«Beim Bremsen und beim Reinfahren in die Kurven verliere ich kostbare Zeit», stellte der Red Bull-KTM-Pilot und vierfache MotoGP-Sieger fest. «Außerdem hatte ich mit dem neuen Hinterreifen starke Vibrationen. Was immer wir heute probiert haben, es hat keine Lösung für unsere Probleme gebracht. Unser Bike ist sehr ähnlich zu dem Modell vom letztes Jahr hier im Oktober. Im Grunde wurde nur die Aerodynamik modifiziert. Aber komischerweise können wir die aktuellen Probleme mit den Lösungen von 2021 nicht mehr beseitigen. Das haben wir alles durchprobiert. Wir müssen genau nachdenken, welche Richtung wir einschlagen können, um am Samstag schneller zu sein.»

Wie präsentierte sich der Zustand des neu asphaltierten 5,513 km langen Kurven-Labyrinth mit neun Rechts- und elf Linkskurven und der 1200 Meter langen Start-Ziel-Geraden?

«Besonders im Turn 2 und Turn 9 sehen wir klare Unterschiede zum Vorjahr, was die Bodenwellen betrifft. Das sieht jetzt gut aus», stellte der 27-jährige Portugiese fest. «Der Grip des neuen Asphalts ist auch gut.»

«Im FP3 müssen wir zuerst einmal wieder den Kopf frei bekommen. Dann müssen wir etwas finden, wie wir unsere Probleme vom Freitag verringern oder umfahren können», meinte Oliveira. «Jetzt werden wir uns zuerst einmal die Informationen der anderen drei KTM-Fahrer anhören. Vielleicht finden wir gemeinsam etwas, das für alle besser funktioniert.»

MotoGP, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (8. April):

1. Zarco, Ducati, 2:02,542 min

2. Miller, Ducati, + 0,247 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,295

4. Bastianini, Ducati, + 0,342

5. Rins, Suzuki, + 0,488

6. Marc Márquez, Honda, + 0,499

7. Viñales, Aprilia, + 0,543

8. Mir, Suzuki, + 0,601

9. Bagnaia, Ducati, + 0,645

10. Martin, Ducati, + 0,813

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,828

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,896

13. Brad Binder, KTM, + 0,996

14. Marini, Ducati, + 1,020

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,164

16. Alex Márquez, Honda, + 1,253

17. Nakagami, Honda, + 1,532

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,825

19. Bezzecchi, Ducati, + 1,921

20. Gardner, KTM, + 1,993

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,122

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,137

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,228

24. Oliveira, KTM, + 2,800

MotoGP-Ergebnis, Austin, FP1:

1. Rins, Suzuki, 2:04,007 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,008 sec

3. Miller, Ducati, + 0,430

4. Quartararo, Yamaha, + 0,443

5. Marc Márquez, Honda, + 0,462

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,574

7. Bastianini, Ducati, + 0,587

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,679

9. Nakagami, Honda, + 0,737

10. Zarco, Ducati, + 0,886

11. Mir, Suzuki, + 0,893

12. Brad Binder, KTM, + 0,976

13. Bagnaia, Ducati, + 0,996

14. Martin, Ducati, + 1,043

15. Alex Márquez, Honda, + 1,139

16. Marini, Ducati, + 1,170

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,280

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,317

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,319

20. Bezzecchi, Ducati, + 1,379

21. Gardner, KTM, + 1,665

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,191

23. Oliveira, KTM, + 2,438

24. Di Giannantonio, Ducati, + 2,490