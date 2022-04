Miguel Oliveira (KTM/20.): «Ziel sind WM-Punkte»

«Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir hier in Austin so viel Mühe haben werden», wunderte sich Red Bull-KTM-Werkspilot Miguel Oliveira nach dem 20. Startplatz.

Drei Wochen nach seinem überragenden GP-Sieg auf dem Mandalika Street Circuit muss Miguel Oliveira auf dem Circuit of The Americas (COTA) böse unten durch. Nach dem 24. und letzten Platz am Freitag landete er am Samstag im FP3 nur auf Platz 19, mit einem Rückstand von 1,5 Sekunden. Im Qualifying 1 kam der Red Bull KTM-Werkspilot über Rang 10. nicht hinaus, das bedeutet Startplatz 20 vor den Rookies Raúl Fernández und Remy Gardner (beide Tech3 KTM). Teamkollege Brad Binder sicherte sich den 17. Startplatz.

Oliveira verlor im Q1 nicht weniger als 1,698 sec auf die Bestzeit des späteren Pole-Sitters Jorge Martin. «Das sind harte Zeiten für uns», seufzte der Portugiese. «Wir haben nicht erwartet, dass wir hier in Austin so viel Mühe haben. Aber wir müssen den ‚team spirit‘ bewahren und emsig weiterarbeiten. Wir wissen, dass dieses Rennen nicht unsere Saison definieren wird. Wir haben am Sonntag hier die Gelegenheit, um Punkte zu fighten. Das ist mein Ziel.»

«Hoffentlich können wir mit ein paar zusätzlichen Punkten aus Texas nach Europa zurückkehren», ergänzte der vierfache MotoGP-Sieger, der seit seinem vierten Platz in Assen 2021 im Trockenen kein Top-10-Ergebnis mehr erzielt hat. «Wir müssen uns bemühen, das Bike für das Warm-up und das Rennen noch zu verbessern.»

MotoGP-Ergebnis, Austin, Q2 (9. April):

1. Martin, Ducati, 2:02,039 min

2. Miller, Ducati, 2:02,042 min, + 0,003 sec

3. Bagnaia, Ducati, 2:02,167, + 0,128

4. Zarco, Ducati, 2:02,570, + 0,531

5. Bastianini, Ducati, 2:02,578, + 0,539

6. Quartararo, Yamaha, 2:02,634, + 0,595

7. Rins, Suzuki, 2:02,694, + 0,655

8. Mir, Suzuki, 2:02,947, + 0,908

9. Marc Márquez, Honda, 2:03,038, + 0,999

10. Nakagami, Honda, 2:03,054, + 1,015

11. Marini, Ducati, 2:03,059, + 1,020

12. Pol Espargaró, Honda, 2:03,096, + 1,057



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:02,922 min

14. Viñales, Aprilia, 2:03,121

15. Dovizioso, Yamaha, 2:03,133

16. Bezzecchi, Ducati, 2:03,328

17. Brad Binder, KTM, 2:03,467

18. Di Giannantonio, Ducati, 2:03,576

19. Morbidelli, Yamaha, 2:03,579

20. Oliveira, KTM, 2:03,983

21. Fernández, KTM, 2:04,140

22. Gardner, KTM, 2:04,185

23. Alex Márquez, Honda, 2:04,229

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:04,646