Zwei geschichtsträchtige Momente auf einem Bild 13.04.2022 - 16:01 Von Mario Furli

© Gresini Racing Enea Bastianini und Toni Elias

Nach Estoril 2006 musste Gresini ganze 5621 Tage auf den nächsten MotoGP-Sieg warten. Mit Toni Elias und Enea Bastianini trafen sich die Hauptakteure dieser Erfolge beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin.