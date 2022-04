Zeitplan für Portimão-GP: Europa-Tour 2022 steht an

Am nächsten Wochenende beginnt in Portimão mit dem Heim-GP von Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira die Europa-Tournee der MotoGP-WM 2022: Der Zeitplan für den «Grande Prémio Tissot de Portugal».

Portimão rutschte im Corona-Jahr 2020 erstmals in den Kalender der Motorrad-WM und erlebte den ersten Portugal-GP seit Estoril 2012. Im Vorjahr kam das «Autódromo Internacional do Algarve» als Reservestrecke gleich zweimal zum Zug, einmal im April und einmal im November. Nach Katar, Indonesien, Argentinien und Texas bildet Portimão in diesem Jahr wieder den Europa-Auftakt.

Die 4,592 km lange und für ihre Berg- und Talfahrten bekannte Strecke ist mit 15 Kurven gespickt: Neun Rechtskurven, sechs Linkskurven. Die Zielgerade ist 969 Meter lang und 18 Meter breit. Der Rest der Strecke ist 14 Meter breit. Die maximale Steigung liegt bei 6,2 Prozent, das maximale Gefälle liegt bei 12 Prozent. Die Kurven sind zwischen 2 und 8 Prozent überhöht. Dazu gibt es 42 Boxen mit je 135 Quadratmeter. Das Fahrerlager erstreckt sich insgesamt über 72.000 Quadratmeter.

Übrigens: Mit Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, Yamaha-Star Fabio Quartararo und Red Bull-KTM-Pilot Miguel Oliveira waren in Portimão in bisher drei Grand Prix drei unterschiedliche Fabrikate siegreich.

Ein besonderes Pflaster ist die Rennstrecke an der Algarve natürlich für Portugals einzigen GP-Piloten, Oliveira wird bereits am kommenden Mittwoch eine besondere Ehre zu Teil: Der vierfache MotoGP-Sieger darf seine KTM RC16 vom Stadtzentrum bis zum Autódromo steuern. Dafür wird ihm die Bürgermeisterin von Portimão, Isilda Gomes, einen Spezial-Helm für den Heim-GP überreichen. Fans dürfen Oliveira auf der rund 18 km langen Fahrt bis zur Strecke auf ihren Motorrädern begleiten, sogar eine langsame Besichtigungsrunde auf der GP-Strecke ist gestattet.

Aufgepasst: Zuschauer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz müssen eine Stunde Zeitverschiebung zu Portugal beachten. Das MotoGP-Rennen wird am Sonntag dennoch – wie in Europa üblich – um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet. So wird auch eine Terminüberschneidung mit der Startzeit der Formel 1 in Imola (15 Uhr) vermieden. Dafür sind die Moto2-Piloten erst nach der Königsklasse auf zwei Rädern an der Reihe.

Außerdem beginnt mit dem Portugal-GP nach den Testfahrten zu Beginn der vergangenen Woche auch der Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022.

Zeitplan Portugal-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 22. April

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1

12.50 – 13.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2

17.05 – 17.35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

18.50 – 19.15 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 23. April

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

17.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 24. April

10.20 – 10.30 Uhr: Moto3, Warm-up

10.40 – 11.00 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.10 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)