Aleix Espargaró (Aprilia): «Legen die Messlatte hoch»

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró ist bereit für das erste MotoGP-Rennen in Europa. Der Spanier kommt mit sehr hohen Erwartungen zum Autodromo Internacional do Algarve nach Portimão und er kennt seine Qualitäten.

Nach dem Sieg beim dritten MotoGP-Lauf der Saison in Termas de Rio Hondo, als Aleix Espargaró für seinen und Aprilias ersten Erfolg in der MotoGP-Klasse sorgte, kam ein enttäuschendes Wochenende in den Vereinigten Staaten von Amerika hinzu. Der Aprilia-Star landete auf dem Circuit of The Americas nur auf Position 11 und sogar hinter seinem neuen Teamkollegen Maverick Viñales, der Platz 10 erkämpfte.

Nach einer Woche Pause geht die MotoGP-Weltmeisterschaft in die nächste Runde. Erstmals in diesem Jahr werden die Fahrer und Teams in Europa an den Start gehen. Auf der spektakulären Berg-und-Tal-Bahn in Portimão steht das fünfte Rennen der Saison an und Aleix Espargaró, der im letzten Jahr einen sechsten Platz auf der 4,592 km langen Piste holte, ist bereit für einen Kampf um die Top-Ränge.

«Wir kommen von einer anderen Art Rennstrecke, wo wir sogar im Set-Up von unserem Weg abweichen mussten», erklärte Espargaró am Mittwoch. «Portimão dagegen ist eher eine klassische Strecke, deshalb bin ich sehr auf meine RS-GP gespannt, wenn wir sie wieder mit unseren normalen Einstellungen fahren können, die wir bei den ersten drei Rennen verwendet haben. Wir waren damit sehr stark unterwegs.»

In der Gesamtwertung liegt Aleix auf Position 3, zu Spitzenreiter Enea Bastianini fehlen elf WM-Zähler. «Wir kommen nun mit unserer Ankunft in Europa in einen sehr wichtigen Teil der Meisterschaft. Es gibt eine ganze Kette mit einem Rennen nach dem anderen, wobei wir den Rhythmus aufrecht erhalten müssen. Unsere Erwartungen sind hoch, weil wir die Ersten sind, die unsere Messlatte hochlegen», betonte der Aprilia-Werksfahrer.

In der Team-WM liegt Aprilia nach vier von 21 Saisonrennen auf Platz 3 hinter Suzuki und Red Bull KTM. Auch in der Herstellerwertung, in der immer nur der beste Fahrer gewertet wird, ist Aprilia mit Platz 4 nicht schlecht positioniert. Die Giganten Yamaha und Honda aus Japan liegen deutlich hinter dem Hersteller aus Noale.

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.