Portimão: Ducati-Werksteam mit dem nächsten Schritt?

Das Ducati-Werksteam bereitet sich auf das fünfte Event der MotoGP-Saison 2022 vor. In Portimão werden Jack Miller und Pecco Bagnaia versuchen, erneut um das Podium zu kämpfen.

Jack Miller führte das letzte MotoGP-Rennen auf dem Circuit of The Americas lange Zeit an. Der Ducati-Pilot kämpfte sich durch das Rennen, musste am Ende aber Enea Bastianini (Ducati) und Alex Rins ziehen lassen. Der Australier sicherte sich und dem Ducati-Werksteam jedoch den langersehnten ersten Podestplatz des Jahres. Daran möchte der WM-7. auf der Berg-und-Tal-Bahn von Portimão am kommenden Wochenende anschließen.

«Ich bin super aufgeregt, endlich wieder in Europa Rennen zu fahren. Ich glaube, die Weltmeisterschaft wird sich hier erst richtig entwickeln. Das Podium beim Americas-GP gibt mir eine Menge Selbstvertrauen für diesen wichtigen Teil der Weltmeisterschaft», freute sich der 27-Jährige. «Ich kann es kaum erwarten, in Portimão auf die Strecke zu gehen. Ich mag diese Strecke und im letzten Jahr war ich Dritter. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht erneut gut abschneiden sollte.»

MotoGP-Vizeweltmeister Francesco Bagnaia hatte keinen Saisonstart nach Plan. Nach einem Sturz beim Auftakt in Katar kam ein schlechtes Regenrennen in Mandalika und eine Aufholjagd in Termas de Rio Hondo hinzu. In Austin gelang ihm bereits der nächste Schritt und Pecco kämpfte um die Spitzenpositionen. Im letzten Jahr gelangen dem Italiener ein zweiter Platz und ein Sieg in Portimão.

«Nach einigen Tagen Pause bin ich nun wieder voll aufgeladen und bereit für das erste Rennen in Europa. In Argentinien und Amerika haben wir endlich Fortschritte erzielt und uns wieder mit dem Bike zurechtgefunden. Leider konnten wir in Austin nur den fünften Platz erreichen, denn uns fehlte im Rennen etwas Tempo», gab der 25-Jährige zu Wort.

Bagnaia ergänzte: «Dieses Wochenende sind wir in Portimão unterwegs, eine Strecke, auf der wir im letzten Jahr zweimal gut abgeschnitten haben. Das wird uns helfen, unseren Standpunkt zu bestätigen und die bisherige Arbeit zu bewerten, um zu verstehen, wo wir uns verbessern müssen.»

WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 61 Punkte. 2. Rins 56. 3. Aleix Espargaró 50. 4. Mir 46. 5. Quartararo 44. 6. Brad Binder 42. 7. Miller 31. 8. Zarco 31. 9. Oliveira 28. 10. Martin 28. 11. Pol Espargaró 23. 12. Bagnaia 23. 13. Marc Márquez 21. 14. Viñales 19. 15. Morbidelli 14. 16. Nakagami 12. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 3. 22. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 86 Punkte. 2. KTM 59. 3. Suzuki 57. 4. Aprilia 51. 5. Yamaha 44. 6. Honda 34.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 102 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 70. 3. Aprilia Racing 69. 4. Gresini Racing MotoGP 61. 5. Pramac Racing 59. 6. Monster Energy Yamaha 58. 7. Ducati Lenovo 54. 8. Repsol Honda 44. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 16. 11. WithU Yamaha RNF 9. 12. Tech3 KTM Factory 1.