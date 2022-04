Statistik: Europäische Hersteller sorgen für Wirbel

Vor dem fünften MotoGP-Rennen der Saison 2022 auf der «Achterbahn» von Portimão werfen wir einen Blick auf die Statistik der «premier class». Ducati-Pilot Enea Bastianini kommt als Führender der Weltmeisterschaft an die

Drei MotoGP-Rennen fanden bisher auf dem Autodromo Internacional do Algarve statt und jedes Mal ging ein neuer Sieger hervor. Zunächst war es Lokalheld Miguel Oliveira, der mit dem Tech3-Team und KTM den Premierensieg beim Portugal-GP 2020 feierte. In der vergangenen Saison fuhr Yamaha-Star Fabio Quartararo zum Sieg, Pecco Bagnaia (Ducati) tat es ihm am Saisonende beim zweiten GP (Algarve-GP) auf der Berg-und-Tal-Bahn gleich.

Suzuki holte im letzten Jahr mit Joan Mir beim Algarve-GP den zweiten Platz. Es war das beste Ergebnis von Suzuki in Portimão und der bisher letzte Podestplatz des Spaniers, der 2020 MotoGP-Weltmeister wurde. Nachdem Alex Rins beim Austin-GP den 500. Podestplatz von Suzuki holte, ist die Erwartungshaltung des führenden Teams hoch. Enttäuschend ist die bisherige Bilanz von Honda auf der 4,592 km langen Piste. Das beste Ergebnis erzielte Alex Márquez im letzten Jahr, als er mit seiner LCR-Honda Platz 4 holte.

Die aufstrebende Aprilia-Mannschaft fuhr 2021 in Portimão auf Platz 6. Aleix Espargaró kam damals immer besser in Form und erzielte sein bis dahin bestes Ergebnis der Saison. Nach dem großen Sieg in Termas de Rio Hondo Anfang April strebt das italienische Team ein noch besseres Ergebnis an.

WM-Leader Enea Bastianini sorgte in Austin erst für den zweiten Ducati-MotoGP-Sieg in den Vereinigten Staaten, nachdem Casey Stoner 2007 in Laguna Seca triumphierte. Für Ducati war es der 60. Erfolg in der MotoGP-Klasse. Es war der 255. Sieg für einen italienischen Fahrer in der Königsklasse. Das ist Platz 1 in der Bestenliste, gefolgt von Spanien mit 180 Erfolgen.

Bastianini hat mit 61 Punkten die geringste Ausbeute eines WM-Führenden nach den ersten vier Rennen seit der Einführung des modernen Punktesystems 1993. Das bestätigt die Vielfalt in der aktuellen MotoGP-Saison.

Für die japanischen Motorradhersteller ist es keine einfache Zeit, denn die letzten sechs MotoGP-Rennen wurden alle von europäischen Herstellern gewonnen (Ducati, KTM, Aprilia). Das war zuletzt 1973 und 1974 der Fall, als MV Agusta und König acht Rennen in Folge gewannen. Außerdem gewannen erstmals seit 1952 drei verschiedene europäische Hersteller in den ersten vier Rennen, damals waren es die Hersteller AJS, Norton und Gilera und in der gesamten Saison waren alle Gewinner aus Europa.

Jack Miller fuhr in Austin auf Platz 3, damit war er der Zehnte, der 2022 auf das MotoGP-Podium brauste, nach gerade einmal vier Rennen. Das gab es zuletzt 1954 und 1951 waren es sogar 11 verschiedene Fahrer.

Während Alex Márquez am Sonntag beim GP in Portugal seinen 26. Geburtstag feiern wird, ist es bemerkenswert, dass VR46-Fahrer Luca Marini bisher in allen MotoGP-Rennen, die er mitgefahren ist, nie ausgeschieden ist. Der letztjährige Rookie sah in allen 22 Versuchen die Zielflagge.

Zeitplan Portugal-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 22. April

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1

12.50 – 13.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2

17.05 – 17.35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

18.50 – 19.15 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 23. April

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

17.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 24. April

10.20 – 10.30 Uhr: Moto3, Warm-up

10.40 – 11.00 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.10 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)