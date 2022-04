Pierer Mobility: 70 Werksfahrer & 460 Teammitglieder

Der österreichische Pierer Mobility-Konzern mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS sammelt in allen Serien Motorsporterfolge ein. Allein KTM hat schon 327 WM-Titel gewonnen.

Die Pierer Mobility AG hat im letzten Jahrzehnt zuerst die Marke Husqvarna Motorcycles von BMW übernommen und vor zwei Jahren auch den traditionsreichen spanischen Offroad-Hersteller GASGAS. Das österreichische Unternehmen hat beide Fabrikate danach in allen erdenklichen Rennserien etabliert, von der Dakar.-rallye bis zur US Supercross-Meisterschaft über die beiden Motocross-WM-Klassen (MX2 und MXGP) bis zum Straßenrennsport.

Das GASGAS Factory Team tritt in Partnerschaft mit Teambesitzer Jorge Martinez 2022 erstmals auch in der Moto2-WM auf. Jake Dixon sorgte in Texas für den ersten Podestplatz in dieser Klasse. In der Moto3-WM heimste GASGAS mit dem Aspar-Martinez-Team schon im Vorjahr auf Anhieb vier GP-Siege ein – mit Sergio Garcia (3x) und Izan Guevara (1x).

Die Pierer Mobility AG beschäftigt über alle drei Marken hinweg nicht weniger als 70 offizielle Werksfahrer (28 bei KTM, 21 bei Husqvarna, 21 bei GASGAS). Nicht inkludiert sind hier natürlich die 26 Red Bull Rookies-Cup-Teilnehmer, die 26 Fahrer aus dem Northern Talent Cup (NTC), 12 Moto3 zusätzlich (zum Beispiel in der Junioren-WM), die zwei MotoGP-Testfahrer (Pedrosa, Kallio) sowie die sieben Offroad-Testfahrer.

Für alle Werksteams zusammen beschäftigt die Pierer Mobility AG weltweit 460 Mitarbeitenden aus 20 Nationen. Rund 290 davon sind bei KTM Factory Racing in Munderfing im Innviertel stationiert, 90 in den USA und 80 in Europa verteilt. Circa 150 von 460 Mitarbeitenden sind für Road Racing zuständig.

Beim Einstieg in den Road Racing-GP-Sport 2003 standen bei KTM 79 WM-Titel zu Buche. Inzwischen wurden total 327 WM-Titelgewinne angehäuft. Über alle drei Fabrikate zusammen sind es 462.