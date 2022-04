Enea Bastianini (Ducati/16.): «Wie im Meer»

Enea Bastianini am Freitag an der Algarve-Küste

Einen verregneten Freitag in Portimão beendete MotoGP-Spitzenreiter Enea Bastianini nur auf Rang 16 der kombinierten Zeitenliste. Trotzdem war der Gresini-Ducati-Pilot nicht unzufrieden.

«Ich bin glücklich, wir haben im Nassen ein wenig Erfahrung gesammelt», erzählte Enea Bastianini am Freitagnachmittag. «Wir waren nicht so schlecht, wie die Zeitenliste vermuten lässt. Aus meiner Sicht waren wir sehr konstant und am Ende waren wir auch gut unterwegs. Leider war dann noch mehr Wasser auf der Strecke, das machte es wirklich schwierig. Ich glaube aber, dass wir nicht weit weg sind.»



Mit 1,181 sec Rückstand auf Marc Márquez (Honda) liegt der zweifache Saisonsieger nach zwei Trainings-Sessions auf Rang 16.

«Ich hoffe natürlich, dass wir morgen etwas bessere Verhältnisse vorfinden werden. Heute war es wirklich schwierig, vor allem in der finalen Phase des FP2. Am schwierigsten war die letzte Runde zurück an die Box, das Wasser stand mindestens fünf Finger hoch. Das erweckte wirklich den Eindruck, als wäre man im Meer – aber ich habe den Weg in den Hafen gefunden», konnte sich die «Bestia» ein Grinsen nicht verkneifen. Der 24-Jährige stammt übrigens aus dem Badeort Rimini und galt in jungen Jahren auch als hoffnungsvolles Wassersprung-Talent. «Wir werden sehen, ob uns die Ehre zu Teil wird, auch noch im Trockenen zu fahren.»

Den nassen Freitag nutzten Enea und seine Crew aber auch schon: «Wir haben am Set-up gearbeitet, weil wir am Vormittag nicht perfekt aufgestellt waren. Für den Nachmittag haben wir eine Veränderung vorgenommen, dadurch war es ein bisschen besser. Wir haben dann noch einmal etwas probiert, aber ich konnte nicht viel verstehen. Mit meiner Basis bin ich aber zufrieden», unterstrich der Gresini-Ducati-Pilot.

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. April):

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885