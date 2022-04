Pol Espargaró (Honda/2.): Warum er zuversichtlich ist

Doppelerfolg für Repsol-Honda am Freitag im MotoGP-Training in Portimão. Pol Espargaró war nach Platz 2 hinter Márquez die Erleichterung anzusehen. «Wir werden auch im Trockenen schnell sein», meint er.

Repsol-Honda-Werkspilot Pol Espargaró kam im nassen ersten Training zum GP von Portugal auf dem 4,592 km langen auf dem Autodromo Internacional do Algarve nicht über Rang 17 hinaus, er verlor gleich 1,335 Sekunden auf seinen Teamkollegen Marc Márquez. Doch im FP2 rückte Pol Espargaró auf den zweiten Platz vor, er liegt jetzt nur noch 0,041 Sekunden hinter der Bestzeit von Marc Márquez. Und in der WM-Tabelle ist der 31-jährige Spanier auf Platz 11 immerhin bester Honda-Pilot – mit 23 Punkten aus vier Rennen.

«Das war heute ein schwieriger erster Tag», seufzte Pol Espargaró, der beim Texas-GP wegen einer tagelangen üblen Magenverstimmung arg geschwächt war und nur auf Platz 13 landete. «Im zweiten Training hat es heftig geregnet, stärker als am Vormittag. Es war eine harte Session. Es war mehr Wasser auf der Strecke als im FP1, aber die Bedingungen waren trotzdem in Ordnung. Wir wussten, dass der Regen im Laufe der 45 Minuten stärker fallen würde, deshalb war uns klar, dass wir die ersten paar Minuten optimal nützen müssen. Ich habe dann gleich einiges riskiert, so ist uns ein gutes Ergebnis gelungen.»

«In der Früh hatten wir ein paar Probleme mit dem Motorrad, die wir während der Session nicht lösen konnten. Aber es war en 45 nützliche Minuten zum Lernen. Diese Erkenntnisse haben wir am Nachmittag genutzt und schließlich gute Arbeit geleistet.»

«Es ist immer wichtig, wenn man das Weekend am Freitag mit einer guten Stimmung beginnen kann, da spielt es keine Rolle, ob es trocken oder nass ist», meinte der routinierte Honda-Werksfahrer, der 2013 die Moto2-WM gewann und seither in der MotoGP-Klasse fährt. «Normal ist es so, wenn du auf einer Strecke im Nassen schnell bist, bist du dann auch im Trockenen vorne dabei. Doch am Samstag sieht es wieder nach Regen aus. Es könnte aber auch knifflig werden, also zu gemischten Verhältnissen kommen. Doch heute haben wir mal eine gute Zeit vorgelegt. Und was auch immer am Samstag passiert, wir werden in der derselben Situation wie die andern sein.»

«Es ist wunderschön, die beiden Repsol-Homda an der Spitze zusehen, gerade zum richtigen Zeitpunkt, also zum Start der langen Europa-Saison», bemerkte Pol sichtlich erleichtert. «Nach so vielen Jahren sind wieder zwei Honda ganz vorne. Es spielt keine Rolle, dass es nur im Regen passiert ist. So ein Doppelerfolg fühlt sich immer großartig an.»

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. April):

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885