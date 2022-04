Joan Mir (Suzuki) nach Platz 3: «Das ist ein Problem»

Suzuki-Werksfahrer Joan Mir fuhr am Freitag in Portimão bei regnerischen Bedingungen auf den dritten Platz. Der MotoGP-Weltmeister von 2020 fühlte sich gut, obwohl sehr viel Wasser auf der Strecke stand.

Am Autodromo Internacional do Algarve herrschte am Freitag beim Europaauftakt der MotoGP-Weltmeisterschaft ungemütliches Wetter. Der «Grande Premio Tissot de Algarve» begann mit einem regnerischen Tag und viele Fahrer stürzten bereits in den ersten beiden Trainings. Joan Mir (Suzuki) zeigte hingegen ein gutes Tempo und der Spanier blieb sattelfest. Auf Platz 3 der kombinierten Zeitenliste aus beiden Trainings verlor er mit seiner GSX-RR nur drei Zehntelsekunden auf Spitzenreiter Marc Márquez mit seiner Honda-Werksmaschine.

«Im Regen fühlst du dich manchmal gut, aber manchmal findest du das Gefühl nicht, dass es dir erlaubt zu pushen. Wir verbessern uns immer mehr bei den nassen Bedingungen. Ich kann bessere Linien fahren und finde regelmäßig bessere Linien», freute sich Mir im Interview am Freitagnachmittag.

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Portimão © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter

Dennoch hätte sich der Spanier besseres Wetter für den ersten Tag in Portimão gewünscht. «Ich habe den Eindruck, dass der Freitag ein verlorener Tag war, besonders FP2. Aber das Wichtigste war, dass wir ein gutes Gefühl hatten und wenn ich es wollte, kam auch eine gute Rundenzeit dabei raus», betonte der 24-Jährige. «Wenn es am Samstag noch nass ist, dann werden wir gute Zeiten fahren können. Wie es im Trockenen aussieht, werden wir dann sehen.»

Der WM-Vierte nach vier von 21 Rennen stellte klar: «Egal bei welchen Bedingungen, wenn du dich gut auf dem Bike fühlst, dann ist das wichtig für das Selbstvertrauen. Wir werden auf dieser Strecke sehr stark sein.»

Es gab viele Stürze in allen Klassen. Ist die Piste im Regen zu gefährlich für die Motorrad-WM? «Es hat nicht so viel geregnet, aber es war viel Wasser auf der Strecke. Ich denke, dass die Abführung des Wassers ein Problem ist, denn dann hast du Aquaplaning», erwiderte der Suzuki-Werksfahrer. «Wir hatten noch nie so viel Wasser auf der Strecke. Klar kann es nass sein, aber es war schon sehr viel Wasser. Ich hatte das nicht erwartet und wenn es mehr regnet, wird es wirklich gefährlich.»

MotoGP-Gesamtergebnis FP1 + FP2, Freitag, 22. April

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,365 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

5. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

7. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

8. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,721

9. Jack Miller, Ducati, + 0,771

10. Alex Márquez, Honda, + 0,982

11. Brad Binder, KTM, + 0,993

12. Luca Marini, Ducati, + 1,043

13. Remy Gardner, KTM, + 1,154

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

15. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,335

18. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

19. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,406

20. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,620

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885