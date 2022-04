Alex Márquez (Honda): Chassis-Entwicklung trotz Regen 23.04.2022 - 07:12 Von Simon Patterson

© Gold & Goose Alex Márquez arbeitete am Freitag am Chassis der Honda

LCR Honda-Fahrer Alex Marquez arbeitete am Freitag trotz der regnerischen Bedingungen beim MotoGP-Training in Portimão an der Weiterentwicklung der neuen RC213V. Im Regen fühlt er sich besser als im Trockenen.