Brad Binder (12.): «Zwei Fehler, dann gelbe Flagge»

KTM-Werksfahrer Brad Binder kam am Samstag im zweiten Qualifying von Portimão nicht über Platz 12 hinaus. Der Südafrikaner machte am Ende zwei Fehler und konnte sich wegen einer gelben Flagge am Ende nicht steigern.

Nach den drei freien Trainings auf dem Autodromo Internacional do Algarve stand Brad Binder vom Red Bull KTM-Werksteam auf Platz 4. Der Südafrikaner verlor auf seinen Teamkollegen Miguel Oliveira gerade einmal eine Zehntelsekunde, allerdings unter nassen Streckenbedingungen. Zum FP4 fing die Strecke an abzutrocknen und der WM-Sechste erreichte in der 30-minütigen Session Platz 15.

In Q2 ging es für Binder erstmals mit den Michelin-Slicks auf die 4,592 km lange Strecke an der Algarve und der 26-Jährige fand einen guten Rhythmus auf seiner RC16. Am Ende machte er jedoch Fehler und in der letzten Runde kam ihm eine gelbe Flagge in die Quere.

«Es war insgesamt nicht so schlecht und es war wichtig, direkt ins Q2 einzuziehen. Es war klar, dass es nach dem FP4 auftrocknen würde. Das Q1 zu schauen war der Wahnsinn. So viele Stürze von den Fahrern auf Slicks, nicht viele sind damit durchgekommen. Ich wurde dann etwas nervös, denn wir sind in Q2 direkt mit Slicks rausgefahren. Am Ende war es eine gute Entscheidung», beteuerte der KTM-Pilot.

Das Zeittraining lief jedoch nicht nach Plan. «Eine schreckliche Session für mich. Ich habe zwei Fehler in den letzten beiden Runden gemacht und in der letzten Runde hatten wir eine gelbe Flagge. Ich habe die letzten drei Runden verloren, es ist sich also nicht ausgegangen für mich», sagte er im Interview und betonte: «Startplatz 12 und ich weiß, es hätte viel besser laufen können.»

«Wir fahren mit Einstellungen, die in den letzten drei Rennen funktioniert haben. Wir hoffen, im Warm-up noch einige Informationen für das Rennen sammeln zu können. Leider können wir die Daten aus dem Vorjahr nicht wirklich verwenden, denn es ist viel zu kalt», stellte er klar und fügte abschließend hinzu: «Es wird der Medium-Vorderreifen und der harte oder mittlere Hinterreifen, denn diese Mischungen funktionieren bei diesen Bedingungen.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão, Q2 (23. April):

1. Zarco, Ducati, 1:42,003 min

2. Mir, Suzuki, 1:42,198 min, + 0,195 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:42,235, + 0,232

4. Miller, Ducati, 1:42,503, + 0,500

5. Quartararo, Yamaha, 1:42,716, + 0,713

6. Bezzecchi, Ducati, 1:42,716, + 0,713

7. Alex Márquez, Honda, 1:42,903, + 0,900

8. Marini, Ducati, 1:43,179, + 1,176

9. Marc Márquez, Honda, 1:43,575, + 1,572

10. Pol Espargaró, Honda, 1:43,832, + 1,829

11. Oliveira, KTM, 1:44,066, + 2,063

12. Brad Binder, KTM, 1:44,710, + 2,707



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:47,936

14. Viñales, Aprilia, 1:49,332

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:49,639

16. Dovizioso, Yamaha, 1:49,695

17. Nakagami, Honda, 1:49,889

18. Bastianini, Ducati, 1:50,618

19. Morbidelli, Yamaha, 1:50,702

20. Gardner, KTM, 1:50,953

21. Savadori, Aprilia, 1:51,308

22. Darryn Binder, Yamaha. 1:51,639

23. Rins, Suzuki, 1:52,300

24. Fernández, KTM, 1:53,603

25. Bagnaia, Ducati (ohne Zeit)