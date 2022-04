Pol Espargaró frustriert: «Probleme aus dem Vorjahr»

Honda erreichte am Sonntag im MotoGP-Rennen von Portimão die Plätze 6, 7 und 9. Werksfahrer Pol Espargaró musste die beiden Márquez-Brüder ziehen lassen und er klagte anschließend darüber, dass er viel zu langsam sei.

Nach dem zehnten Startplatz bei durchwachsenen Bedingungen am Samstag in Portimão, gelang Pol Espargaró am Sonntag kein zufriedenstellendes MotoGP-Rennen an der Algarve. Der Spanier vom Repsol Honda-Team kämpfte die meiste Zeit mit seinen Markenkollegen Alex und Marc Márquez, denen er am Ende den Vortritt geben musste. Auch Pecco Bagnaia, der nach seinem schweren Crash in Q1 von ganz hinten kam, überholte Pol am Ende noch.

Platz 9 in einem sehr anstrengenden Rennen auf der Berg-und-Tal-Bahn in Portugal brachte Espargaró kein zufriedenes Lächeln in das Gesicht. Der 30-Jährige verlor mehr als 16 Sekunden auf den Sieger, Fabio Quartararo aus dem Yamaha-Werksteam.

«Wir sind nicht zufrieden. Wir können mit der Honda nicht wirklich nah an der Spitze landen. Wir waren sehr langsam im Rennen. Wir hatten einige Probleme, von denen wir dachten, dass wir sie in der Vorsaison behoben hätten», ärgerte sich der WM-Zwölfte nach dem Rennen. «Alle Probleme kommen zurück und wir verstehen die Situation nicht wirklich. Wir müssen jetzt verstehen, was passiert ist und wir müssen die Situation wieder ändern.»

Pol Espargaró schilderte im Interview, wo die Probleme der RC213V liegen. «Wir haben mit dem Heck am Kurveneingang die meisten Probleme. Wir schaffen es nicht, das Bike ideal zu stoppen und das Einlenken in die Kurve verläuft dann sehr schlecht. In der Beschleunigung haben wir viele, viele Probleme. Die anderen Jungs kämpfen mit denselben Themen», erklärte der Spanier. «Generell schleppen wir das Problem schon seit dem letzten Jahr mit uns herum. Wir haben einige Ideen für Jerez, um die Situation zu verändern, aber das wird nicht einfach.»

«Wir sind sehr langsam. Langsamer als letzte Saison und es spielt keine Rolle, welchen Reifen wir verwenden. Alex, Marc und ich hatten verschiedene Mischungen aufgezogen und am Ende waren wir alle nur ein paar Zehntel voneinander entfernt», betonte Espargaró am Ende genervt.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61 Punkte. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 50. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzechhi 8. 19. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 66. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9 LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.