Francesco Guidotti (KTM): «Glücklich mit dem Bike»

Red Bull KTM-Teammanager Francesco Guidotti hatte auf einen Podestplatz von Miguel Oliveira bei seinem MotoGP-Heimrennen in Portimão gesetzt, doch unter den Bedingungen freute sich der Italiener auch über Platz 5.

Brad Binder und Miguel Oliveira starteten gut in den GP von Portugal am letzten Wochenende, doch im Qualifying reichte es für die beiden KTM-Werksfahrer nur zu den Plätzen 11 und 12. Im Rennen gelang Oliveira ein guter Start, und er kämpfte sich bis auf Platz 5 nach vorne. Binder hingegen kam schlecht weg, er musste sich von hinten durch das Feld kämpfen. In Runde 18 stürzte der Südafrikaner auf Platz 11 liegend.

Francesco Guidotti ist seit dieser Saison Teammanager bei Red Bull KTM. Er schilderte am Sonntag nach dem Rennen, wie er das Wochenende sah. «Es war etwas schade, denn an den zwei regnerischen Tagen war Miguel immer an der Spitze. Es war schwierig, das Rennen nur mit einem trockenen Warm-up als Vorbereitung auf die Bedingungen zu fahren», betonte der Italiener.

«Auch wenn wir uns einen Podestplatz erhofft hatten. Platz 5 mit nach Hause zu nehmen, ist nicht ganz so schlecht. Der Kampf ist so eng, sechs Marken landeten auf den ersten sechs Positionen.» In der Marken-WM liegt KTM hinter Ducati auf Position 2, in der Gesamtwertung der Teams rutschte die Red Bull KTM-Mannschaft auf Rang 4 ab.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portugal © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Fabio Quartararo gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo © Gold & Goose Zarco, Quartararo, A. Espargaró © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Brad stürzte leider, er verlor das Vorderrad. Sein Start war nicht gut und in der ersten Kurve war er in keiner guten Position zum Überholen», stellte Guidotti klar. «Er steckte im Verkehr fest, war aber auf dem Weg, einige Positionen zu gewinnen, dann hatte er den Sturz.»

Beide KTM-Werkspiloten halten sich nach fünf von 21 Rennen in den Top-8. Zum Vergleich: Der Motorrad-Gigant Honda hat keinen Fahrer unter den ersten zehn, und in der Herstellerwertung liegt der japanische Hersteller auf dem sechsten Platz. «Unser Bike hat gut funktioniert. Mit dem Umstand, dass wir nur eine 20-minütige trockene Session hatten, sind wir glücklich mit unserem Motorrad. Wir sind gespannt auf Jerez, der Test am Montag ist für uns von hoher Bedeutung», sagte der Teammanager abschließend.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.





Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.