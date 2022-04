Aleix Espargaró: «Ich bin entspannt und genieße es»

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró fuhr beim Portugal-GP am letzten Wochenende zu seinem zweiten Podestplatz in dieser MotoGP-Saison. Der Spanier spürt jedoch keinen Druck vor den kommenden Rennen.

Während Fabio Quartararo (Yamaha) mit einem großen Vorsprung enteilt war, musste Ducati-Pilot Johann Zarco am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Portimão am Ende noch mal zittern. Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró hatte mit seiner RS-GP eine starke Aufholjagd hingelegt, nach dem er beim Start deutlich zurückgefallen war. Im Finale des 25-Runden-Rennens kämpfte er mit Johann Zarco um Platz 2, doch der Franzose behielt die Überhand und Aleix sicherte Platz 3 ab.

In der Gesamtwertung liegt der Spanier, der in Andorra lebt, ebenfalls auf dem dritten Platz. Zu WM-Leader Quartararo und Suzuki-Fahrer Alex Rins fehlen Espargaró nur drei Punkte. Hätte der 32-Jährige vor der Saison damit gerechnet, dass er nach dem Lauf an der Algarve nur knapp hinter dem WM-Führenden steht? «Wir sind nach fünf Rennen mitten im Kampf um die Meisterschaft, und wir sind nur drei Punkte vom letztjährigen Champion Fabio entfernt. Ich habe ein hohes Level erwartet, aber wirklich nicht so hoch», betonte der Aprilia-Pilot.

«Ich fahre auf einem guten Niveau, aber ich glaube, das habe ich auch im letzten Jahr getan», fuhr er fort. «Man benötigt unbedingt ein konkurrenzfähiges Motorrad und in diesem Jahr hat Aprilia das Bike wirklich stark verbessert. Es ist schnell und es passt zu meinem Fahrstil.»

Auch in der Herstellerwertung ist Aprilia nicht schlecht dabei. Es fehlen nur drei Punkte auf Platz 2. In der Team-WM liegt das Aprilia-Team mit Espargaró und Teamkollege Maverick Viñales sogar auf dem hervorragenden zweiten Platz, 24 Punkte hinter Suzuki.

Espargaró stellte klar: «Ich habe keinen Druck, denn ich denke nicht über die Meisterschaft nach. Ich bin entspannt und genieße den Moment. Ich habe meine ganze Karriere darauf gewartet, um dieses Level zu erreichen. Ich hoffe, dass wir jedes Rennen genießen können, denn es ist fantastisch, so schnell auf der Strecke unterwegs zu sein.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.