Fabio Quartararo: Logischer Favorit für den Jerez-GP? 28.04.2022 - 17:22 Von Günther Wiesinger

© Yamaha Fabio Quartararo feierte den Sieg in Portugal

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo fühlt sich in Jerez so wohl wie ein Fisch im Wasser. Bei vier MotoGP-Starts hat er hier vier Pole-Positions erreicht. Geht er als Favorit in den GP von Spanien?