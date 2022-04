Hervé Poncharal (KTM) verärgert: Raúl Fernández fehlt

Teambesitzer Hervé Poncharal muss auch beim Jerez-GP auf seinen MotoGP-Rookie Raúl Fernández verzichten. Was ist genau los mit dem schnellen Spanier?

«Ich bin wirklich enttäuscht», erklärte KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal am Freitag in Jerez in Zusammenhang mit seinem MotoGP-Rookie Rául Fernández auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. Denn der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 hat wie in Portimão auch beim Spanien-GP vom Rennarzt keine Starterlaubnis bekommen. Fernández war im halbnassen Q1 in Portugal vor einer Woche gestürzt und hatte sich an der rechten Hand schmerzhafte Verletzungen zugezogen.

«Unmittelbar nach dem Crash im Q1 dachten wir alle, Raúl sei glimpflich davon gekommen. Und tatsächlich haben die Röntgenaufnahmen keine Knochenbrüche zutage gefördert. Aber er hat einen starken Bluterguss und außerdem eine starke Bänderzerrung. Die Schwellung ist nicht mehr sehr stark. Während des Freitag-FP1-Trainings ist Raúl mit dem Roller raus auf die Strecke gefahren. Und selbst mit dem Scooter waren die Schmerzen so arg, dass ihn seine Freundin zurückchauffieren musste. Raúl spürt sogar unerträgliche Schmerzen, wenn er Liegestütze probiert.»

Rául Fernández hat 2021 nicht weniger als acht Moto2-Rennen gewonnen und damit den Rookie-Rekord von Marc Márquez (sieben Siege im Jahr 2011) übertroffen. Er will jetzt eigentlich den Rookie-of-the-Year Award 2022 gewinnen, aber er wird nach sechs von 21 Grands Prix weiter ohne Punkte dastehen.

«Sehr schade, denn Raúl hat hier im November bei uns zwei Tage getestet, er hat sich deshalb von diesem Grand Prix einiges erwartet», stellte Poncharal fest. «Wir haben im Winter immer gesagt, die WM für unsere zwei Rookies geht erst in Europa richtig los. Jetzt wird Rául auch das zweite Europa-Rennen leider verpassen.»

Vorläufig sieht es so aus, als müsse der Spanier auch auf den wichtigen Montag-Test verzichten. Poncharal: «Aber ich möchte Rennarzt Dr. Charte am Sonntagnachmittag bitten, noch einen Medical Check zu machen. Vielleicht kann Rául zumindest am Montag ein paar Testrunden fahren.»

In der Red Bull Hospitality marschierte am Freitag Moto3-Weltmeister Pedro Acosta fröhlich auf Poncharal zu und bot ihm an: «Ich kann bei dir am Montag einspringen und die zweite MotoGP-Maschine fahren!»

KTM-Tech3-Pilot Remy Gardner umarmte den Moto2-Piloten aus dem Aki-Ajo-Team und grinste: «Ich habe nichts dagegen.»

Doch Poncharal stellte klar: «Bisher ist das nur ein Scherz.»

Aber wenn Raúl Fernández vom Rennarzt für Montag kein grünes Licht bekommt, könnte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer sein Einverständnis geben. Er hat auch Brad Binder sowie Rául Fernández und Remy Gardner schon während ihrer Moto2-Saison mit der KTM RC16 üben lassen.

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP2 (29. April):

1. Quartararo, Yamaha, 1:37,071 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,201 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,212

4. Martin, Ducati, + 0,297

5. Nakagami, Honda, + 0,510

6. Brad Binder, KTM, + 0,514

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,519

8. Rins, Suzuki, + 0,655

9. Viñales, Aprilia, + 0,688

10. Miller, Ducati, + 0,691

11. Zarco, Ducati, + 0,759

12. Mir, Suzuki, + 0,771

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,777

14. Morbidelli, Yamaha + 0,881

15. Oliveira, KTM, + 0,941

16. Alex Márquez, Honda, + 0,956

17. Marini, Ducati, + 1,031

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,125

19. Marc Márquez, Honda, + 1,129

20. Dovizoso, Yamaha, + 1,214

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,242

22. Bradl, Honda, + 1,251

23. Gardner, KTM, + 1,282

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,817

25. Savadori, Aprilia, + 1,889

MotoGP-Ergebnis, Jerez, FP1 (29. April):

1. Mir, Suzuki, 1:38,194 min

2. Rins, Suzuki, + 0,025 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 0,174

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,232

5. Quartararo, Yamaha, + 0,245

6. Nakagami, Honda, + 0,264

7. Brad Binder, KTM, + 0,308

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,327

9. Viñales, Aprilia, + 0,433

10. Miller, Ducati, + 0,560

11. Marc Márquez, Honda, + 0,612

12. Bastianini, Ducati, + 0,672

13. Bagnaia, Ducati, + 0,704

14. Martin, Ducati, + 0,713

15. Morbidelli, Yamaha + 0,785

16. Oliveira, KTM, + 0,797

17. Zarco, Ducati, + 0,839

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,928

19. Dovizoso, Yamaha, + 0,988

20. Bradl, Honda, + 1,128

21. Gardner, KTM, + 1,506

22. Marini, Ducati, + 1,555

23. Savadori, Aprilia, + 1,841

24. Di Giannantonio, Ducati, + 1,871

25. Darryn Binder, Yamaha, + 3,158