Aleix Espargaró ergriffen: «Kann mich nicht erinnern»

Zweimal startete Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró in dieser MotoGP-Saison aus der ersten Reihe, beides Mal schaffte er es in den Rennen aufs Podest. Der WM-Dritte wertet das als gutes Omen für den Jerez-Grand-Prix.

Aleix Espargaró war im MotoGP-Qualifying auf dem Circuito de Jerez «Best of the Rest»: Zwar verlor er 0,763 sec auf den fabelhaften Pole-Rekord von Pecco Bagnaia (Ducati), das reichte aber für Platz 3 und damit die erste Startreihe.



Dieses Jahr stand der Spanier schon zweimal in Reihe 1: in Termas de Rio Hondo und Portimao. In diesen Rennen belegte er die Plätze 1 und 3. Vor Jerez hat Aleix 66 Punkte auf dem Konto und damit nur drei weniger als die in der Weltmeisterschaft führenden Fabio Quartararo (Yamaha) und Alex Rins (Suzuki).

«Ich fühle mich schon seit FP1 gut und stark», hielt Aleix Espargaró fest. «Aber sobald wir einen weichen Hinterreifen aufziehen, hat mein Bike Chattering. Mit meiner Pace bin ich zufrieden, auch mit meiner Runde im Qualifying. In dieser Klasse liegen alle eng beisammen. Dass Pecco so einen großen Unterschied ausmachen konnte, ist extrem schwierig. Ihm gelang eine perfekte Runde, Chapeau!»

Acht der 25 MotoGP-Fahrer sind Spanier, die Fans in Jerez haben jede Menge Helden anzufeuern. Und die Fahrer hoffen natürlich auf volles Haus. «Jerez ist eine der besten Rennstrecken», unterstrich Aleix. «Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir vor vollen Tribünen fuhren, das wird sehr speziell. Ich hoffe, dass wir am Sonntag glänzen können. Ich hoffe, dass Pecco mit dem Medium-Hinterreifen nicht so weit voraus liegt. Und Fabio ist hier normal sehr schnell. Aber ich werde alles geben. Meine Zeiten im FP4 mit einem über 20 Runden alten Hinterreifen waren nicht weit von ihren entfernt. Wir sind bereit für den Spaß und den Kampf um den Sieg.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying Jerez (30. April):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,170 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,453 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,763

4. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,879

5. Marc Márquez (E), Honda, +0,975

6. Johann Zarco (F), Ducati, +1,050

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,084

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,115

9. Joan Mir (E), Suzuki, +1,160

10. Jorge Martin (E), Ducati, +1,356

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,448

12. Maverick Vinales (E), Aprilia, +1,505



Die weiteren Startplätze:

13. Pol Espargaró (E), Honda, 1:37,138 min

14. Alex Rins (E), Suzuki, 1:37,401

15. Brad Binder (ZA), KTM, 1:37,544

16. Franco Morbidelli (I), Yamaha, 1:37,668

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:37,882

18. Remy Gardner (AUS), KTM, 1:37,889

19. Luca Marini (I), Ducati, 1:37,910

20. Stefan Bradl (D), Honda, 1:37,937

21. Miguel Oliveira (P), KTM, 1:37,958

22. Alex Márquez (E), Honda, 1:38,014

23. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, 1:38,064

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:38,244

25. Darryn Binder (ZA), Yamaha, 1:38,405