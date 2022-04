Enea Bastianini (11.): «Weiß nicht, was passiert ist» 30.04.2022 - 18:30 Von Nora Lantschner

© Seidenglanz Enea Bastianini im Kiesbett von Kurve 8

Enea Bastianini stürzte zum zweiten Mal in Folge in einem MotoGP-Qualifying. Der Ducati-Pilot aus dem Gresini Racing Team hat auch im Hinblick auf das Rennen in Jerez Sorgen.