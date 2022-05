Takaaki Nakagami überzeugt: Honda kann es schaffen

Mit 2,3 sec Rückstand auf Marc Márquez beendete Takaaki Nakagami das MotoGP-Rennen in Jerez als Siebter und zweitbester Honda-Fahrer. Doch Ducati und Yamaha lagen mit Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo weit voraus.

Pecco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) fuhren im Jerez-GP in ihrer eigenen Welt, sie kamen fast elf Sekunden vor dem drittplatzierten Aleix Espargaró (Aprilia) ins Ziel. Honda-Star Marc Márquez sah zwar als Vierter die Zielflagge, verlor aber 12,676 sec zur Spitze.

Markenkollege Takaaki Nakagami wurde Siebter, lag aber 14,929 sec hinter Sieger Bagnaia. Damit war der Japaner bester Privatfahrer auf dem Circuito de Jerez. «Ich habe zwar mein Bestes gegeben, hatte mir aber mehr erhofft», unterstrich der 30-Jährige, der als Schnellster im Warm-up am Sonntagmorgen überrascht hat. «Ich wollte in die Top-6. Okay, Siebter ist nicht so schlecht, zumal das mein bestes Ergebnis in dieser Saison ist. Ich hätte auch kein bisschen schneller fahren können. Es war auch schön, mal wieder im Parc fermé zu stehen. Ich war nahe am Podium dran, konnte die Lücke aber nicht zufahren. Deshalb bin ich auch nicht glücklich. Hätte ich mit Marc um Platz 4 oder 5 gekämpft, wäre ich glücklich.»

Am Montag testen die MotoGP-Piloten in Jerez, Nakagami hofft, dass Honda mit einigen neuen Teilen Verbesserungen gelingen und die RC213V für das nächste Rennen in Le Mans konkurrenzfähiger wird.



«Mein Hinterrad drehte wie verrückt durch, in der zweiten Rennhälfte wurde mein Gefühl für den Vorderreifen immer schlechter», schilderte der LCR-Pilot. «Aber damit hatte ich gerechnet. Der nachlassende Hinterreifen war schwieriger zu handhaben. In diesem Bereich müssen wir uns verbessern. Gesamt gesehen ist das Gefühl mit dem Motorrad nicht schlecht, wir müssen aber einige Kleinigkeiten in den Griff bekommen. Dann werden auch die Resultate besser, wir sind nahe dran.»

In der Weltmeisterschaft liegt Nakagami mit 21 Punkten nur auf dem 15. Platz, bester Honda-Fahrer ist Marc Márquez (44) als Neunter. Die Wertung wird angeführt von Titelverteidiger Fabio Quartararo, der Yamaha-Star hat bereits 89 Zähler.

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.