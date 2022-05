Update Taka Nakagami: Krankentransport nach Barcelona

Für Takaaki Nakagami ist der Test am Montag gelaufen

LCR Honda-Fahrer Takaaki Nakagami stürzte am Montagmorgen bei den MotoGP-Testfahrten auf dem Circuito de Jerez. Der Japaner wurde vor Ort untersucht und anschließend nach Barcelona geflogen.

Turbulente 24 Stunden für Takaaki Nakagami und das LCR-Team. Nach dem starken siebten Rang beim »Gran Premio Red Bull de España» am Sonntag, hatte sich der 30-Jährige viel für den Eintagestest am Montag vorgenommen. Nach 16 Runden war die MotoGP-Session für ihn allerdings bereits gelaufen.

Der Honda-Fahrer stürzte in Kurve 1 mit hohem Tempo und musste vor Ort behandelt werden. Der WM-15. spürte starke Schmerzen am linken Bein und Knie. Nach ersten Untersuchungen mittels Röntgenaufnahmen wurden keine Frakturen festgestellt.

Zur Sicherheit wurde Nakagami am Mittag mit dem Flugzeug von Jerez in ein Krankenhaus nach Barcelona gebracht, um dort weitere Untersuchungen durchführen zu können. Das Team teilte mit, dass der Japaner das Fahrerlager auf eigenen Füßen verlassen konnte, sobald er in Katalonien gelandet ist, soll ein MRT durchgeführt werden.

MotoGP-Test, Jerez, Zwischenstand um 13 Uhr:

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,504

4. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

5. Miller, Ducati, 1:37,727

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Bastianini, Ducati, 1:37,802

10. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

11. M. Márquez, Honda, 1:37,940

12. Bezzecchi, Ducati, 1:38,119

13. Morbidelli, Yamaha, 1:38,135

14. Viñales, Aprilia, 1:38,259

15. A. Márquez, Honda, 1:38,270

16. Martin, Ducati, 1:38,287

17. Nakagami, Honda, 1:38,289

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,302

19. Oliveira, KTM, 1:38,354

20. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,582

21. Gardner, KTM, 1:38,589

22. Marini, Ducati, 1:38,679

23. Savadori, Aprilia, 1:38,927

24. D. Binder, Yamaha, 1:38,939