Jerez-Test, 13h: Zarco führt, Nakagami stürzt schwer

Takaaki Nakagami: Am Sonntag bester Independent-Fahrer, am Montag schwer gestürzt

Johann Zarco lag um 13 Uhr in Jerez an der Spitze

Der Montags-Test der MotoGP-Klasse in Jerez ist im vollen Gange. Während Johann Zarco um 13 Uhr in Führung lag, musste LCR Honda einen Dämpfer einstecken. Taka Nakagami stürzte schwer und musste behandelt werden.

Drei Tage lang standen die MotoGP-Teams und Fahrer beim «Gran Premio Red Bull de España» unter Strom. Am Ende hat Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia in Jerez seinen ersten Sieg der Saison feiern können, Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaró komplettierten die Top-3. Bereits am Montag ging es auf dem 4,423 km langen Kurs in Andalusien weiter, denn der erste Eintages-Test der Saison stand auf dem Plan.

Für den ersten Zwischenfall sorgte am Morgen nach 16 Runden Takaaki Nakagami aus dem LCR Honda Idemitsu-Team. Der Japaner, der am Sonntag mit Platz 7 sein bestes Ergebnis des Jahres einfuhr, stürzte schwer. Er war anschließend bei Bewusstsein, aber eine Beinverletzung war zunächst nicht auszuschließen. Updates werden folgen.

Um 12 Uhr Ortszeit führte WM-Leader Fabio Quartararo vor Honda-Pilot Pol Espargaró und Aleix Espargaró. Die Bestzeit des Franzosen lag bei 1:37,504 min. Zum Vergleich: Die beste Rennrunde von Pecco Bagnaia am Sonntag war eine 1:37,669 min, der All-Time-Lap-Record, aufgestellt ebenfalls von Bagnaia am Samstag in Q2, liegt bei 1:36,170 min.

Kurz nach dem Mittag fuhr Brad Binder von Platz 6 auf die erste Position. Der Red Bull KTM-Werksfahrer fuhr 1:37,294 min, Johann Zarco konnte diese Zeit anschließend unterbieten. Der Franzose setzte seine Ducati um kurz vor 13 Uhr auf die Spitzenposition.

Zarco stand um 13 Uhr mit einer besten Rundenzeit von 1:37,136 min an der Spitze, hinter ihm lag Binder 0,158 Sekunden zurück. Auf den Plätzen 3 bis 5 waren Quartararo, Pol Espargaro und Ducati-Werksfahrer Jack Miller. Pol hatte mit 45 Runden die meisten Runden gedreht. Der Sieger vom Vortag, Pecco Bagnaia hielt sich auf Platz 10, knapp vor Repsol Honda-Pilot Marc Márquez.

Darryn Binder stürzte um kurz vor 13 Uhr mit seiner Yamaha vom WithU RNF-Team in Kurve 7, er blieb unverletzt. Auch Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales erwischte es im zweiten Sektor nach 37 Umläufen. HRC-Testfahrer Stefan Bradl war noch nicht auf der Strecke, der Test läuft am Montag noch bis 18:15 Uhr.

MotoGP-Test, Jerez, Zwischenstand um 13 Uhr:

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,504

4. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

5. Miller, Ducati, 1:37,727

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Bastianini, Ducati, 1:37,802

10. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

11. M. Márquez, Honda, 1:37,940

12. Bezzecchi, Ducati, 1:38,119

13. Morbidelli, Yamaha, 1:38,135

14. Viñales, Aprilia, 1:38,259

15. A. Márquez, Honda, 1:38,270

16. Martin, Ducati, 1:38,287

17. Nakagami, Honda, 1:38,289

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,302

19. Oliveira, KTM, 1:38,354

20. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,582

21. Gardner, KTM, 1:38,589

22. Marini, Ducati, 1:38,679

23. Savadori, Aprilia, 1:38,927

24. D. Binder, Yamaha, 1:38,939