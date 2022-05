Jack Miller (Ducati): «Mit dem Bike spielen»

Ducati-Werksfahrer Jack Miller beendete den GP von Spanien am Sonntag in Jerez auf Platz 5. Am Montag beim MotoGP-Test ging es darum, einiges am Bike auszuprobieren und viele Kleinigkeiten zu testen.

Um 17 Uhr Ortszeit hatten bereits einige Fahrer den Test auf dem Circuito de Jerez im Süden von Spanien beendet. Jack Miller kam auch mit einem zufriedenen Lächeln zum Interview, denn der Australier hatte alles erledigt und er beantwortete den Journalisten gelassen einige Fragen. Wie im Rennen am Vortag konnte sich der Ducati-Werksfahrer am Montag die meiste Zeit in den Top-5 halten, wobei die Rundenzeiten natürlich zweitrangig waren.

«Der Test war gut», betonte der 27-Jährige. «Wir hatten nicht sehr viele Dinge auszuprobieren, aber wir haben einiges am Set-up getestet und das dann ein zweites oder drittes Mal geprüft. Das Gefühl auf dem Bike wird jedes Mal besser. Ich bin mit dem Basis-Set-up zufrieden und ich glaube, das haben wir bestätigt. Es war ein positiver Tag, auch wenn es mehr Wind gab und etwas kälter war als am Sonntag.»

Nicht viele Dinge bedeutet, dass kaum neue Teile aus dem Werk in Bologna zur Verfügung standen. Da bereits über den Winter sehr viel am Motorrad verändert wurde? «Genau. Am Anfang des Jahres hatten wir viele Neuigkeiten am Motorrad, nun ging es hauptsächlich darum, mit dem Bike zu spielen. Wir benötigten mehr generelles Wissen», zögerte Miller seine Antwort nicht hinaus.

«Ich bin gespannt auf Le Mans. Wir hatten ein paar Probleme mit dem Gefühl am Vorderrad über das Wochenende. Dieses Problem hatten wir schon öfter in diesem Jahr. Wir haben in dieser Richtung einiges gelernt und ich denke, das könnte für das nächste Rennen nützlich sein», betonte der WM-Elfte und fügte abschließend hinzu: «Wir spielen sehr viel mit der Höhe, Länge und mit verschiedenen Winkeln.»

MotoGP-Test, Jerez, Zwischenstand um 16 Uhr:

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927