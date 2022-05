Jerez: Bagnaia packt ein, Marc Márquez mit drei Bikes

Pecco Bagnaia fuhr am Montag nur 24 Runden, bevor er seine Sachen packte, um den MotoGP-test vorzeitig zu beenden. Marc Márquez hat hingegen gleich drei Honda RC213V in seiner Box stehen. Zarco führte um 16 Uhr.

Um 16 Uhr waren für die MotoGP-Piloten in Jerez noch zwei Teststunden übrig, bevor am Abend das Fahrerlager langsam geräumt wird. Johann Zarco hielt weiterhin die Bestzeit mit 1:37,136 min. Hinter dem Franzosen lagen Brad Binder (KTM) und Fabio Quartararo, der aus seiner Yamaha noch einmal eine persönliche Bestzeit quetschte. Er war 0,3 Sekunden hinter seinem Landsmann auf Platz 1.

Jack Miller (Ducati), Pol Espargaró (Honda) und Suzuki-Fahrer Joan Mir belegten die Plätze 4 bis 6. Marc Márquez war bis auf Position 15 zurückgefallen, er drehte allerdings bereits 60 Runden auf dem über vier Kilometer langen Kurs in Andalusien, ihm standen drei RC213V zur Verfügung, eine davon mit dem 2021er-Aerodynamik-Paket. Sein Repsol Honda-Teamkollege umrundete die Strecke bereits 74 Mal.

Aprilia arbeitet vorrangig an der Aufhängung, der Elektronik und mit verschiedenen Schwingen. Aleix Espargaró lag nach sechs Stunden auf Platz 7.

Leichte Entwarnung gab es nach dem Unfall von Taka Nakagami am Morgen. Die ersten Röntgenaufnahmen zeigten keine Frakturen, doch der Japaner klagte über Schmerzen am linken Knie. Zu weiteren Untersuchungen wurde er nach Barcelona geflogen. Dort soll bei Ankunft ein MRT durchgeführt werden.

Enea Bastianini nutzt den Tag auf dem Circuito de Jerez, um die Frontverkleidung der aktuellen Ducati GP22 an seinem Vorjahresmodell zu testen. Der Italiener lag um 16 Uhr auf Position 10, sechs Zehntelsekunden hinter Johann Zarco.

Ducati-Werksfahrer und Sieger des Spanien-GP am Sonntag, Pecco Bagnaia, beendete den Test bereits heute Mittag. Der Italiener möchte seine lädierte Schulter etwas schonen und lässt den Nachmittag deshalb aus. Insgesamt fuhr er am Montag 24 Runden und um 16 Uhr stand er auf Platz 12.

Aus Sicht von KTM verlief der frühe Nachmittag etwas schlechter. Werkspilot Brad Binder belegte um 16 Uhr zwar weiterhin Platz 2, doch der Südafrikaner musste einmal in Kurve 8 zu Boden. Wenig später erwischte es auch Tech3-KTM-Fahrer Remy Gardner, er stürzte hart in Kurve 4 und verletzte sich am Rücken und am Finger. Maverick Viñales, der bereits am Morgen in Kurve 7 stürzte, nahm die Testarbeit unterdessen wieder auf.

MotoGP-Test, Jerez, Zwischenstand um 16 Uhr:

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927