Miguel Oliveira: «Hatten Probleme mit den Reifen»

Während Brad Binder aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team den Jerez-Testtag auf dem zweiten Platz der Zeitenliste beenden konnte, musste sich sein Teamkollege Miguel Oliveira mit der 21. Position begnügen.

Für Miguel Oliveira verlief der Testtag in Jerez nicht wie erhofft. Der Red Bull-KTM-Werkspilot drehte insgesamt 65 Runden und landete auf dem 21. Platz der Zeitenliste. Von der Tagesbestzeit, die Johann Zarco aufgestellt hatte, trennten ihn 1,183 sec. Auch auf seinen Teamkollegen Brad Binder fehlten ihm noch 1,025 sec.

Mit seiner Test-Bestzeit von 1:38,319 min blieb der Portugiese deutlich langsamer als noch im Qualifying am Wochenende, da hatte er die 4,432 km lange Runde noch in 1:37,958 min geschafft. Zum Vergleich: Die Testbestzeit von Binder, der einen Sturz einstecken musste, lag bei 1:37,294 min.

«Das war ein langer Tag», seufzte Oliveira in seiner Presserunde. «Denn wir hatten immer Probleme, als wir frische Reifen am Bike hatten. Deshalb konnten wir auch nicht alles, was wir getestet haben, mit Blick auf die Performance und den Speed bestätigen. Wir haben auch eine leichtere Verkleidung und einen neuen Auspuff ausprobiert», fügte er an.

«Wir hatten starke Vibrationen, die traten zwar auch im Rennen am Sonntag auf, aber im Test war es etwas ganz Anderes. Man konnte wirklich sehen, dass etwas nicht stimmte», schilderte der 27-Jährige, als er auf die Reifensorgen angesprochen wurde.

Gleichzeitig tröstete sich Oliveira: «Aber wir haben ein oder zwei Sachen gefunden, von denen wir glauben, dass sie für Le Mans gut sein werden. Wir reisen also guten Mutes nach Frankreich und freuen uns aufs nächste Rennen.»

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.