Brad Binder: «KTM-Schwachpunkte wurden in Jerez klar»

Brad Binder am Montag in Jerez

Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder kämpfte in Jerez am gesamten Wochenende mit seiner MotoGP-Maschine, doch Fortschritte waren kaum möglich. Der Südafrikaner fand beim Test am Montag gute Ansätze.

Für Brad Binder ging es beim «Gran Premio Red Bull de España» am Wochenende darum, so viele Punkte wie möglich mit nach Hause zu nehmen. Der KTM-Pilot landete im MotoGP-Rennen am Sonntag letztendlich auf Platz 10. Am Montag konzentrierte sich der 26-Jährige dann auf die Schwachstellen an seiner RC16. Er landete auf Platz 2, direkt hinter Johann Zarco (Ducati).

«Ein guter Test, auch wenn ich leider kurz vor dem Mittag einen Sturz hatte. Dadurch haben wir viele Runden verloren», ärgerte sich Binder. «Insgesamt war es trotzdem ein sehr positiver Tag. Wir haben nicht sehr viele Neuigkeiten ausprobiert, aber wir haben und auf unser Basis-Set-up konzentriert. Wir haben versucht, einige Dinge auszubessern, die uns im Rennen Probleme bereiteten.»

Der KTM-Star weiter: «Wir haben gute Fortschritte gemacht, und wir haben ein paar Schwachpunkte des Bikes ausbessern können. Wir sind gespannt, wie unsere Arbeit sich auf anderen Strecken bemerkbar macht.»

Obwohl es nicht viele neue Teile beim KTM gab, ein neuer Auspuff stand dem Südafrikaner, der insgesamt 58 Runden zurücklegte, kurz vor dem Ende des Tests zur Verfügung. «Am Ende des Tages haben wir einen neuen Auspuff getestet, aber ich habe keinen großen Unterschied feststellen können. Der Sound ist etwas anders, das mag ich. Dennoch war es wichtig, den Ingenieuren ein gutes Feedback zu geben», betonte Binder.

«Jerez hat uns die Schwachpunkte aufgezeigt», stellte der WM-Achte klar. «Wir hatten ein sehr schweres Wochenende, von Freitag bis Sonntag. Bereits am Montagmorgen sind wir die Probleme angegangen und wir konnten gleich Verbesserungen spüren. Wir haben radikale Veränderungen vorgenommen, so etwas geht an einem Rennwochenende nicht. Nun bin ich sehr viel komfortabler unterwegs in den Bereichen, die uns schwergefallen waren.»

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.