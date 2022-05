Johann Zarco (Ducati) beendet Jerez-Test auf Platz 1

Die meisten Fahrer hatten am Nachmittag eingepackt, sodass Johann Zarco (Ducati) beim MotoGP-Test in Jerez auf Position 1 blieb. Brad Binder (KTM), der noch bis zum Ende auf der Strecke war, landete gleich dahinter.

Pramac-Ducati-Fahrer Johann Zarco beendete den Montags-Test in Jerez an der Spitze. Der Franzose, der im Rennen am Sonntag nach einem Sturz nicht ins Ziel kam, fuhr eine beste Rundenzeit von 1:37.136 min. Zum Vergleich: Die beste Rennrunde von Pecco Bagnaia (Ducati) am Sonntag war eine 1:37,669 min, der All-Time-Lap-Record, aufgestellt ebenfalls von Bagnaia am Samstag in Q2, liegt bei 1:36,170 min.

Hinter Zarco landete Brad Binder trotz Sturz auf Position 2. Seine beste Runde im Qualifying am Samstag war eine 1:37,544 min, im Test war er mehr als zwei Zehntelsekunden schneller unterwegs. Das Red Bull KTM-Team konzentrierte sich auf die Geometrie und das Set-up an der RC16.

Weltmeister Fabio Quartararo komplettierte die Top-3, der Yamaha-Fahrer legte 78 Runden zurück. Er war damit hinter Pol Espargaró (85 Runden), Franco Morbidelli (83) und Alex Márquez (80) der viert fleißigste Fahrer.

Ducati-Werkspilot Jack Miller landete auf Position 4, knapp vor Pol Espargaró und Joan Mir (Suzuki). Aprilia-Star Aleix Espargaró war am Ende auf Platz 7, vor Alex Rins (Suzuki ) und Jorge Martin aus dem Pramac-Team.

90 Minuten vor dem Ende sorgte Aprilia-Testpilot Lorenzo Savadori für eine Unterbrechung. Der Italiener blieb in Kurve 6 stehen und die Rennleitung entschied sich für eine rote Flagge. Es kam niemand zu Sturz, doch die Streckenposten prüften einen Großteil der Strecke auf mögliche Öl- oder Wasserspuren.

Francesco Bagnaia fuhr nur 24 Runden. Der Sieger des Jerez-GP beendete den Tag am Mittag, um seine Schulter für das nächste Rennen in Le Mans zu schonen. Marc Márquez kam nur auf Rang 15. Der achtfache Weltmeister fuhr insgesamt 60 Runden und verlor in seiner besten Runde acht Zehntelsekunden auf Zarco.

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927