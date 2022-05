Marc Márquez & Max Verstappen: Zwei Asse am Limit

Formel-1-Star Alex Albon sprach kürzlich über Weltmeister Max Verstappen und seine unvergleichliche Herangehensweise. Der Brite zog dabei einen spannenden Vergleich mit MotoGP-Pilot Marc Márquez.

Honda-Werksfahrer Marc Márquez erlebt zur Zeit schwierige Zeiten. Nach einigen Verletzungspausen hat er weiterhin viel Arbeit an der neuen Honda RC213V. In Jerez erreichte er zuletzt den vierten Platz, in der MotoGP-Gesamtwertung liegt er nach sechs von 21 Rennen auf Position 9.

Eins hat sich beim 29-Jährigen bisher nicht verändert. Seine Herangehensweise an die Rennen. Sein Fahrstil ist atemberaubend und sein Speed nach wie vor bärenstark. Der achtfache Weltmeister begeistert mit seinen Aktionen regelmäßig tausende Fans an den Rennstrecken und vor den TV-Bildschirmen.

Der Formel-1-Pilot Alex Albon zog kürzlich einen spannenden Vergleich zwischen Márquez und dem aktuellen F1-Champion Max Verstappen. Beide sind Stars in ihren Klassen und beide haben einen völlig einzigartigen Charakter. Verstappen gewann in 145 Anläufen 22 Grand Prix. Bereits bei seinem ersten Rennen für das Spitzenteam Red Bull Racing gelang ihm der erste Sieg – im Alter von 18 Jahren.

«Es ist ein seltsamer Vergleich, aber wenn man sich die MotoGP anschaut, dann ist Marc Márquez wie Max Verstappen. Marc hat einen einzigartigen Fahrstil und er ist damit sehr schnell, auch wenn es nicht immer einfach für ihn ist», staunte Williams-Fahrer Alex Albon im Formel-1-Podcast «Beyond the Grid». «Solange ein Fahrer gut abschneidet, gibt es keinen Grund für das Team, etwas anderes auszuprobieren.»

Zum 24-jährigen Max Verstappen betonte Albon: «Wenn du dir die Daten von Max anschaust, siehst du, dass er unglaublich fährt und über die ganze Runde immer am Limit ist. Für ihn muss das Auto auf der Vorderachse stark sein.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.