Madrid Open: Márquez, Rafael Nadal und ein Rossi-Fan

Marc Márquez stattete den Madrid Open einen Besuch ab, um Rafael Nadal zu sehen, und posierte dabei zufällig noch mit einem Rossi-Fan samt knallgelbem «The Doctor 46»-T-Shirt.

Nach dem Jerez-Test am Montag ging es für die Márquez-Brüder nach Madrid, wo Marc seit dieser Saison wohnt. Denn dort ist er näher an seinem Ärzteteam, das sich besonders um seine zwickende rechte Schulter kümmert.

Zurzeit ist im Rahmen der «Madrid Open» auch die Tenniselite in der spanischen Hauptstadt zu Gast: Rafael Nadal feierte dort am Dienstagabend in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers (nach einem Freilos in der ersten Runde) gegen Miomir Kecmanovic seinen ersten Sieg nach einmonatiger Verletzungspause. Marc Márquez erlebte das Spiel auf der Tribüne mit.

Es ist kein Geheimnis, dass der 21-fache Grand-Slam-Sieger zu den Vorbildern von Marc Márquez zählt. «In jeder Hinsicht eine Referenz», schrieb der achtfache Motorrad-Weltmeister zum Erinnerungsbild, das ihn mit Bruder Alex und Tennis-Ass Nadal zeigt. Letzter bedankte sich mit einem öffentlichen «Gracias» über sein Instagram-Account.

Für mehr Aufsehen sorgte auf den Social-Media-Känalen aber das Bild eines Fans: Daniel war im Rossi-Fan-Shirt bei den Madrid Open. Als er auf den Rängen Marc Márquez entdeckte, posierte er natürlich für ein Foto. Dem Gesichtsausdruck des sechsfachen MotoGP-Champions nach zu berurteilen, amüsierte sich auch der Repsol-Honda-Star über den «Zufall», wie es Daniel mit einem Augenzwinkern beschrieb.