Pol Espargaró weiß: Joan Mir ist eine Option für HRC

Die Berichte, Alberto Puig habe Pol Espargaró bereits über das Vertragsende nach 2022 informiert, entsprechen nicht der Wahrheit. Aber den Kontakt zwischen Mir und HRC bestreitet niemand.

Die Darbietungen von Pol Espargaró bei den 24 Rennen seit dem Saisonstart 2021 deckten sich bisher nicht mit den Ansprüchen des ruhmreichen Repsol-Honda-Team. Der 31-jährige Spanier hat 2021 mit Platz 2 beim zweiten Misano-GP und Platz 3 beim Saisonstart 2022 die bisher einzigen zwei Podestplätze auf der Werks-Honda RC213V erreicht. Er landete im Vorjahr auf dem zwölften WM-Rang, momentan hält er sich mit 35 Punkten aus sechs WM-Läufen nur auf WM-Position 12. Bei den letzten drei Rennen in Texas kam Pol über die Plätze 13, 9 und 11 nicht hinaus, wobei er in Austin von einer schweren Magen-Darm-Infektion behindert wurde.

Ob diese bisherige Bilanz ausreicht, um die Honda Racing Corporation zu einer Einlösung der Option für die nächsten zwei Jahre zu bewegen, ist offen. Jedenfalls werden zur Zeit Gespräche zwischen Joan-Mir-Manager Paco Sanchez und HRC geführt. Die Japaner haben Sanchez und Mir schon einmal abblitzen lassen, als der Mallorquiner und Moto3-Weltmeister von 2017 nach einer Moto2-Saison einen MotoGP-Platz für 2019 suchte. HRC bot dem Spanier nur einen Vertrag für das LCR-Kundenteam an, also entschied sich Mir für Suzuki, für die er 2020 den WM-Titel gewann und 2021 WM-Dritter wurde. Schon vor dem Suzuki-Ausstieg wurde Ausnahmekönner Joan Mir (23) mit Repsol-Honda in Zusammenhang gebracht.

Jetzt berichten Medien in Italien und Spanien, Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig habe Pol Espargaró bereits beim GP von Spanien in Jerez informiert, dass er sich einen neuen Arbeitgeber suchen muss, sein Vertrag werde nach 2022 nicht verlängert.

Doch aus dem engsten Umfeld von Pol Espargaró wurde heute gegenüber SPEEDWEEK.com versichert, der Moto2-Weltmeister von 2013 sei bisher von HRC noch nicht über die Pläne und Absichten für die MotoGP-Saison 2023 informiert worden.

Pol Espargaró wäre der dritte MotoGP-Fahrer bei Repsol, der nach dem Rücktritt von Dani Pedrosa wieder gehen muss. Jorge Lorenzo nahm 2019 nach einem Jahr Abschied, Alex Márquez wurde nach 2020 zu LCR transferiert, nachher wurde Pol Espargaró unter Vertrag genommen.

Pol hat von 2014 bis 2016 die Tech3-Yamaha gesteuert. Danach steuerte er von 2017 bis Ende 2020 die Red Bull-KTM, mit der er 2020 in Misano und Valencia eine Pol Position erzielte und in dieser ersten Corona-Saison nicht weniger als fünf dritte GP-Plätze, das ergab den fünften WM-Rang.

Aber Pol Espargaró macht sich nichts vor: Er weiß, dass Joan Mir eine handfeste Option für HRC darstellt.

Die MotoGP-Performance von Pol Espargaró:

2014: WM-Rang 6 mit 136 Punkten (Tech3 Yamaha)

2015: WM-Rang 9 mit 114 Punkten (Tech3 Yamaha)

2016: WM-Rang 8 mit 134 Punkten (Tech3 Yamaha)

2017: WM-Rang 17 mit 55 Punkten (Red Bull KTM Factory Racing)

2018: WM-Rang 14 mit 51 Punkten (Red Bull KTM Factory Racing)

2019: WM-Rang 11 mit 100 Punkten (Red Bull KTM Factory Racing)

2020: WM-Rang 5 mit 135 Punkten (Red Bull KTM Factory Racing)

2021: WM-Rang 12 mit 100 Punkten (Repsol Honda)

2022: WM-Rang 11 mit 35 Punkten (Repsol Honda)