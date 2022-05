Brad Binder zu KTM-Daten: «Bekomme nötige Infos»

Nach dem MotoGP-Rennen in Spanien liegt KTM-Fahrer Brad Binder auf Gesamtplatz 8. Der Südafrikaner sprach über seine MotoGP-Schwäche in Jerez und über den Datenaustausch der KTM-Piloten untereinander.

Brad Binder begann die MotoGP-Saison 2022 sehr erfolgreich, denn der Red Bull KTM-Werksfahrer holte sich in Katar Platz 2, und auch in Mandalika und Las Termas gelangen ihm Top-8-Platzierungen. Anschließend kam das schwierige Wochenende in Austin und ein Sturz in Portimão.

Beim letzten Rennen in Jerez fuhr der 26-Jährige auf Platz 10, dabei fehlten ihm 20 Sekunden auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) aus Italien. Mit der Strecke in Jerez verbindet der KTM-Star seit dem Einstieg in die MotoGP-Klasse eine Hassliebe. Der Speed ist da, die Ergebnisse lassen zu wünschen übrig.

Binder kämpfte im Rennen mit starken Vibrationen an seiner RC16. «Ich war in Jerez immer schnell, aber in der MotoGP-Klasse habe ich noch kein sauberes Rennen auf dieser Strecke gehabt. Ich bin bereits dreimal gestürzt. Zweimal machte ich Fehler in 2020 und auch vergangenes Jahr lief es nicht nach Plan. Dennoch war ich immer konstant schnell», betonte der WM-Achte im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Nun dieses Problem. Das machte es super schwierig, mit den Jungs zu kämpfen.»

Dennoch bleibt der ältere Bruder von Yamaha-Fahrer Darryn Binder gelassen und motiviert. «Es ist wichtig, an jedem Wochenende Punkte zu sammeln, denn es ist zu eng in der Meisterschaft. In Portimão habe ich leider einen Fehler gemacht, das war nicht mein Tag.»

In Texas hatte KTM starke Probleme, glaubt Binder, dass weitere Strecken kommen, auf der die KTM nicht funktionieren wird? «Wir werden es noch früh genug herausfinden. Texas war bei Weitem das härteste Wochenende für uns. Ich glaube nicht, dass uns so etwas noch öfter passieren wird, aber wir werden sehen», sagte Brad.

«Alle Daten und Informationen der anderen Fahrer sind für uns ersichtlich, aber ich versuche, nicht so viel auf die anderen Fahrer zu schauen», stellte er auf Nachfrage klar. «Wenn jemand etwas völlig anderes versucht, dann informiert man mich und wir schauen uns das einmal an. Mein Team kontrolliert das alles, sie fassen die wichtigsten Punkte zusammen und ich bekomme die benötigten Infos.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.