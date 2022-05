Aprilia All Stars: In Misano feierten tausende Biker

Am 7. Mai feierte Aprilia auf dem Misano World Circuit mit mehr als 10.000 Bikern das Aprilia All Stars-Festival. Mit dabei waren unter anderen die MotoGP-Fahrer Maverick Viñales, Aleix Espargaró und Lorenzo Savadori.

Neben den drei großen Fahrern aus der MotoGP-Weltmeisterschaft waren bei der Aprilia All Stars-Veranstaltung am Samstag auch die Legenden Max Biaggi, Roberto Locatelli, Loris Capirossi und viele mehr in Misano vor Ort. Zusammen sorgten sie für eine großartige Show.

Ob die legendären 250er-Zweitakter oder die modernen RSV4-Maschinen von Aprilia, alles, was die Firmengeschichte der italienischen Fabrik hergibt, war auf der Rennstrecke in der Nähe von Rimini zu sehen. Alex Gramigni feierte 30-jähriges Jubiläum seines WM-Titelgewinns 1992 in der 125er-Klasse. Es war der erste Titel im GP-Sport für Aprilia.

Den Höhepunkt bildete eine Parade der RS-GP-MotoGP-Maschine. Die beiden Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales boten eine hervorragende Show.

Für Motorrad-Fans, Freundesgruppen und die ganze Familie – es war ein Tag voller Feiern und Unterhaltung. Livemusik und eine große Probefahraktion der aktuellen Modellpalette rundete den Tag für Aprilia-Liebhaber in Italien ab.