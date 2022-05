Frankreich-GP: Der Zeitplan zum MotoGP-Wochenende

Am Wochenende steht das siebte Wochenende der MotoGP-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Programm. Die Ausgangslage und der Zeitplan für das Heimrennen von WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) im Überblick.

Weltmeister Fabio Quartararo kommt in diesem Jahr als WM-Führender zu seinem Heimrennen in Le Mans. Der Yamaha-Star konnte in Portimão gewinnen und zuletzt in Jerez auf Platz 2 fahren. In der MotoGP-Gesamtwertung steht er sieben Punkte vor Aleix Espargaró (Aprilia) und 20 Punkte vor Ducati-Fahrer Enea Bastianini.

Traditionell ist der Circuit Bugatti in Le Mans eine Strecke, die der Yamaha M1 liegt. Jorge Lorenzo ist der erfolgreichste Fahrer auf dem Circuit Bugatti, er stand dort sechs Mal ganz oben, davon fünf Mal in der «premier class» mit Yamaha. Auf Platz 2 der Bestenliste folgen Marc Márquez und Tom Lüthi mit je vier Siegen. Der Schweizer gewann dort in der 125er- und in der Moto2-Klasse jeweils zweimal.

In den letzten vier Jahren siegten Jack Miller und Danilo Petrucci auf Ducati, zuvor zweimal Honda-Werksfahrer Marc Márquez. Der letzte Yamaha-Erfolg in Frankreich stammt aus dem Jahr 2017, damals gewann Maverick Viñales auf seiner M1.

In der Moto2-Kategorie führt Celestino Vietti die Meisterschaft nach sechs von 21 Rennen souverän an. Der Italiener hat 19 Punkte Vorsprung auf Ai Ogura, der in Jerez seinen ersten GP-Sieg feierte. Tony Arbolino testete letzte Woche in Barcelona, er möchte im Kampf um die Spitze noch ein Wörtchen mitreden. Im vergangenen Jahr feierte Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in Le Mans seinen zweiten Saisonsieg.

Auch in der Moto3-Klasse entwickelte sich der WM-Kampf zuletzt in eine Richtung. GASGAS-Fahrer Sergio Garcia baute seine WM-Führung gegenüber Dennis Foggia (Honda) im letzten Rennen auf 21 Punkte aus, der Italiener erreichte die Punkteränge in Spanien nicht. Auf Platz 3 steht nun Izan Guevara, der Teamkollege von Garcia. Guevara gewann in Jerez sein erstes Saisonrennen. Garcia gewann im letzten Jahr den Frankreich-GP der Moto3.

Auf SPEEDWEEK.com wird am Samstag und Sonntag das Qualifying und das Rennen im Live-Ticker übertragen.

Zeitplan «Shark Grand Prix de France» 2022:

Freitag, 13. Mai

08.25 – 08.45 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

12.40 – 13.00 Uhr: MotoE, FP2



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.50 – 17.00 Uhr: MotoE, Qualifying 1

17.10 – 17.20 Uhr: MotoE, Qualifying 2

Samstag, 14. Mai

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.25 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

Sonntag, 15. Mai

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)