Fabio Quartararo (Yamaha): «Dann würde ich lügen»

Als WM-Spitzenreiter der MotoGP-Klasse kommt Fabio Quartararo an diesem Wochenende zu seinem Heim-GP nach Le Mans. Der Yamaha-Werksfahrer möchte nach Platz 2 in Jerez zu Hause zurückschlagen.

Feiertage in Frankreich. Ab Freitag werden sich auf der legendären Rennstrecke in Le Mans die besten Motorrad-Rennfahrer der Welt um die Bestzeiten streiten. Am Sonntag findet zum 23. Mal in Folge ein GP-Rennen auf dem Circuit Bugatti statt und Fabio Quartararo kommt als aktueller Weltmeister mit seiner Yamaha zu dem Rennen, das er unbedingt gewinnen will.

Der Yamaha-Pilot hat in der MotoGP-Gesamtwertung sieben Punkte Vorsprung auf Aprilia-Star Aleix Espargaró, dennoch möchte er den knapp verpassten Erfolg in Jerez auf heimischen Boden gutmachen. Im letzten Jahr wurde er Dritter auf dem 4,185 km langen Kurs.

«Der zweite Platz in Jerez war ein gutes Ergebnis, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht gewinnen wollte», stellte der 23-jährige Yamaha-Pilot klar. «Ich war sehr nah dran, somit möchte ich in Le Mans unbedingt den Spieß umdrehen.»

Quartararo weiter: «Ich bin sehr zuversichtlich für das Wochenende, aber wir müssen abwarten, was passiert. Bisher war es eine unvorhersehbare Saison. Trotzdem, es ist mein Heimrennen, ich werde bis ans Limit gehen und alles geben. Ich hoffe, dass wir schönes Wetter haben werden.»

Auch Teammanager Massimo Meregalli schätzte die Chancen von Fabio Quartararo vor dem siebten GP 2022 realistisch ein: «Jetzt geht es nach Le Mans. Es dürfte eine weitere gute Chance für uns sein. Für Fabio ist es ein besonderes Wochenende, denn er kommt zu seinem Heimrennen als aktueller Weltmeister und WM-Führender der aktuellen Saison. Er wird das als besonderen Antrieb mitnehmen», freute sich der Italiener.

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.