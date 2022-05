Le Mans FP1: Bestzeit für Pol Espargaró, viele Stürze

Im ersten freien MotoGP-Training beim GP France sicherte sich Pol Espargaró (Honda) die Bestzeit. Asse wie Bastianini, Binder, Oliveira stürzten.

Auf dem berühmten Circuit Bugatti mit seinen neun Rechtskurven und fünf Linkskurven, einer Länge von 4,185 km und der längsten Geraden mit 674 Metern beschert den heimischen Fans erstmals in der Geschichte zwei französische Sieganwärter in der MotoGP-Klasse. Fabio Quartararo und Johann Zarco wollten die Zuschauer am Sonntag mit einem Sieg begeistern, für den Pramac-Ducati-Fahrer wäre es in der erste Sieg in der MotoGP-Klasse nach 13 Podestplätzen.

In der Kurve 8 stürzte Enea Bastianini bereits nach sieben Minuten im dritten Sektor bereits bei «Garage Vert». Inzwischen setzte sich Alex Rins (Suzuki) mit 1:32,545 min auf Platz 1 vor Viñales (+ 0,382 sec), Quartararo, Pol Espargaró, Dann rückte Red Bull-KTM-Star Brad Binder mit 0,405 sec Rückstand auf Platz 4 vor. Doch auch Repsol-Honda-Star Marc Márquez ließ sich nicht lumpen, nach zehn Minuten stürzte er mit 1:32,656 min auf Platz 2 hinter Rins, ehe sich Maverick Viñales auf der Werks-Aprilia mit 1:32,418 min die neue Bestzeit sicherte.

Im nächsten Augenblick rutschte Brad Binder in Kurve 3 aus. Er war inzwischen auf Platz 11 zurückgefallen.

Nach 20 der 45 Minuten langen FP1-Session in Le Mans lag Fabio Quartararo auf der Monster-Yamaha mit 1:32,340 min an der Spitze, doch Vorjahres-Sieger Jack Miller verdrängte ihn wenig später mit 1:32,101 min vom ersten Platz. 3. Viñales, + 0,317 sec. 4. Pol Espargaró. 4. Rins. 5. Aleix Espargaró, + 0,477. 7. Martin. 8. Mir. 9. Marc Márquez, + 0,555. 10. Zarco, + 0,725.

Während Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori zuletzt in Portimão und Jerez als Wildcard-Fahrer vorne ein Front Ride Height Device getestet hat, sieht man diese Vorrichtungen momentan bei den Stammfahrern an den RS-GP22-Bikes nicht. Sie sollen erst in Mugello zum Einsatz kommen.

Jerez-Sieger Pecco Bagnaia lag nach 25 Minuten nur an 13. Stelle mit einem Rückstand von 0,725 sec. 14. Binder. 15. Oliveira. Der Portugiese stürzte dann in der Kurve 10. Wenige Augenblicke später gelang Marc Márquez bei «Garage Vert» wieder einmal ein sehenswerter Save – sogar jenseits der Kerbs. Dann stürzte auch noch Raúl Fernández auf der KTM-Tech3-Maschine in Turn 10. Auch Franco Morbidelli fiel hin.

10 Minuten vor dem Ende lag immer noch Jack Miller mit 1:32,101 min an der ersten Stelle vor Aleix Rins (+ 0,070 sec) und Pol Espargaró. Aber in der folgenden Zeitenjagd wurde das Ergebnis noch einmal auf den Kopf gestellt.

Noch ein Rückschlag für KTM: Miguel Oliveira stürzte in der schnellen La-Chapelle-Kurve (Turn 6) schwer, blieb aber unverletzt. Es war der vier KTM-Sturz in etwas mehr als 35 Minuten.

Doch in den letzten fünf Minuten gelang Fabio Quartararo mit 1:31,912 min eine neue Bestzeit. Miller jetzt 0,049 sec zurück in Platz 2.

Doch Pol Espargaró meldete sich dann mit einer neuen Bestzeit in 1:31,771 min.

Übrigens: Für Sonntag ist in Le Mans bisher Regenwetter angekündigt worden.

Ergebnis Le Mans, MotoGP FP1, 13. Mai

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,771 min

2. Rins, Suzuki, + 0,109

3. Bagnaia, Ducati, + 0,122

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,162

6. Mir, Suzuki, + 0,171

7. Miller, Ducati,+ 0,190

8. Viñales, Aprilia, + 0,307 sec

9. Zarco, Ducati, + 0,341

10. Marini, Ducati, + 0,357

11. Nakagami, Honda, + 0,394

12. Bastianini, Ducati, + 0,484

13. Marc Márquez, Honda, + 0,495

14. Martin, Ducati, + 0,720

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,903

16. Dovizioso, Yamaha, + 0,965

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,984

18. B. Binder, KTM, + 0,985

19. Alex Márquez, Honda, + 0,991

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,166

21. Oliveira, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,531

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,380

24. D. Binder, Yamaha, + 2,853

Moto3-Ergebnis, FP1, Le Mans (13. Mai):

1. Foggia, Honda, 1:42,184 min

2. Suzuki, Honda, + 0,277 sec

3. Migno, Honda, + 0,289

4. Guevara, GASGAS, + 0,305

5. Yamanaka, KTM, + 0,417

6. Masia, KTM, + 0,431

7. Riccardo Rossi, Honda, + 0,522

8. Holgado, KTM, + 0,549

9. Moreira, KTM, + 0,656

10. Tatay, CFMOTO, + 0,920

11. Garcia, GASGAS, + 0,982



Ferner:

14. McPhee, Husqvarna, + 1,344 sec