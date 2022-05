Miguel Oliveira (KTM): 2 Stürze, gelbe Flaggen, Chaos

Nach zwei Stürzen im FP1 wurde Red Bull KTM-Werkspilot Miguel Oliveira am Nachmittag in Le Mans von starken Prellungen beeinträchtigt.

Zwei Stürze, Gesamtrang 21, Rückstand 1,547 Sekunden – das war das triste Fazit von Miguel Oliveira am ersten Tag beim GP de France auf dem berühmten Circuit Bugatti mit seinen neun Rechtskurven und fünf Linkskurven, einer Länge von 4,185 km und der längsten Geraden mit 674 Metern. KTM erlebte einen enttäuschenden Tag, obwohl sich Brad Binder mit der Red Bull KTM im zweiten Training mit Platz 7 recht respektabel aus der Affäre zog.

«Das war ein harter und mühseliger Tag. Der Beginn am Vormittag war schrecklich», lautete die Bilanz des 27-jährigen Portugiesen, der auf der KTM RC16 schon vier MotoGP-Rennen gewonnen hat. «Der erste Crash ist verursacht worden, weil an unserem Bike eine Aufhängung gebrochen ist. Der zweite Sturz im FP1 ist wegen eines kalten, harten Hinterreifens passiert. Wir haben den harten Reifen hinten probiert, aber diese Mischung war zu hart, denn ich bin mit weniger als 50 Grad Schräglage per Highsider abgeflogen. Das war beim Einlenken in die Kurve 5; beim Aufprall bin ich mit der linken Körperhälfte hart auf den Belag geknallt. Ich habe mich an der Hand und am kleinen Finger verletzt. Am Nachmittag konnte ich nur zwei Exits machen. Ich musste schauen, wie ich mich mit diesen heftigen Prellungen beim Fahren zurechtfinden kann. Immerhin konnte ich den Lenker halten. Aber am Ende herrschte wegen der gelben Flaggen einfach viel Chaos. Nur die letzten Runde war einigermassen sauber.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

Hat Oliveira eine Erklärung für die vielen Stürze am ersten Tag? «Ich habe darauf keine wirklich vernünftige Antwort. Denn wir hatten guten Grip, die Temperaturen waren in Ordnung. Aber plötzlich verlierst du entweder die Front oder das Hinterrad.»

Aber es gab hier auch schon in der Vergangenheit manchmal 1000 Stürze an drei Tagen auf trockener Fahrbahn. Vermittelt der Asphalt im Grenzbereich nicht genug Gefühl? Oliveira: «Ja, aber die meisten Stürzte passierten im Turn 2, weil dort die linken Reifenseite durch die vielen vorherigen Rechtskurven zu stark abgekühlt ist. Aber wir haben in anderen Kurven unterschiedliche Stürze gesehen, für die es keine richtige Erklärung gibt. Ich weiß nicht.»

«Ich bin zwar im FP1 zweimal gestürzt, aber du musst trotzdem nachher wieder versuchen, dem Motorrad irgendwie zu vertrauen», ergänzte der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Das ist unser Job», lachte der WM-Achte.

MotoGP, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,623

10. Martin, Ducati, + 0,764

11. Miller, Ducati, + 0,766

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

13. Viñales, Aprilia, + 0,903

14. Marini, Ducati, + 0,980

15. Marc Márquez, Honda, + 1,005

16. Nakagami, Honda, + 1,017

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

19. Alex Márquez, Honda, + 1,357

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

21. Oliveira, KTM, + 1,547

22. Gardner, KTM, + 1,589

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, FP2:

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Martin, Ducati, + 0,764

10. Miller, Ducati, + 0,766

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

12. Viñales, Aprilia, + 0,903

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,928

14. Marc Márquez, Honda, + 1,005

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

17. Marini, Ducati, + 1,268

18. Alex Márquez, Honda, + 1,357

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

20. Oliveira, KTM, + 1,547

21. Gardner, KTM, + 1,589

22. Nakagami, Honda, + 2,249

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

Ergebnis Le Mans, MotoGP FP1 (13. Mai):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,771 min

2. Rins, Suzuki, + 0,109 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,122

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,162

6. Mir, Suzuki, + 0,171

7. Miller, Ducati,+ 0,190

8. Viñales, Aprilia, + 0,307 sec

9. Zarco, Ducati, + 0,341

10. Marini, Ducati, + 0,357

11. Nakagami, Honda, + 0,394

12. Bastianini, Ducati, + 0,484

13. Marc Márquez, Honda, + 0,495

14. Martin, Ducati, + 0,720

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,903

16. Dovizioso, Yamaha, + 0,965

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,984

18. Brad Binder, KTM, + 0,985

19. Alex Márquez, Honda, + 0,991

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,166

21. Oliveira, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,531

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,380

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,853