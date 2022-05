Pol Espargaró (Honda/9.): «Es reicht noch nicht ganz»

Pol Espargaró in Le Mans: Rang 9 am Freitag

Pol Espargaró beendete den Freitag in Le Mans zwar als bester Honda-Pilot auf Platz 9. Er berichtet von Fortschritten, macht sich aber um seine Startposition Sorgen.

Pol Espargaró gab heute am ersten Trainingstag beim GP de France die richtige Antwort auf alle Gerüchte und Spekulationen, wonach sich Joan Mir (24) mit HRC schon einig sei und nach dem Suzuki-Rückzug 2023 und 2024 neben Marc Márquez die zweite Repsol-Honda fahren werde. Pol glänzte im FP1 von Le Mans mit der Bestzeit, am Nachmittag sicherte er sich den neunten Gesamtrang – als bester Honda-Fahrer.

«Am Vormittag ist es sehr gut gelaufen; am Nachmittag habe ich versucht, am Ende der Session noch eine Zeitenjagd zu machen, aber es gab zu viele gelbe Flaggen, es hat nicht mehr richtig geklappt. Ich konnte nur eine schnelle Runde drehen, und genau in dieser Runde ist mir ein Fehler unterlaufen», schilderte der Moto2-Weltmeister von 2013, der inzwischen 31 Jahre alt ist und seine zehnte MotoGP-Saison (zuerst bei Tech3-Yamaha, dann bei KTM) absolviert. «Insgesamt war es kein schlechter Tag, denn ich fühle mich gut auf dem Motorrad. Aber wir müssen jetzt auch am Samstag eine starke Performance zeigen. Eine gute Position im Qualifying wäre wertvoll für das Rennen. Wir müssen in der ersten oder zweiten Reihe stehen, wenn wir am Sonntag vorne mitmischen wollen.»

«Im FP1 in der Früh waren wir heute hinten beim Bremsen ein bisschen am Limit, deshalb müssen wir das Set-up noch etwas verbessern für das FP3, wenn wir direkt ins Q2 kommen wollen», ergänzte Pol. «Am Nachmittag wurde es wegen der höheren Belagstemperatur ein bisschen schlimmer. Aber wenn mir in meiner besten Runde nicht der Fehler passiert wäre, hätte ich zwei Sekunden schneller sein können. Damit wäre ich heute in den Top-5 gewesen. Die Rundenzeiten sind also in Ordnung. Aber morgen muss uns im Quali eine fehlerlose Runde gelingen, sonst droht uns ein sehr schlechter Startplatz.»

Pol Espargaró hat in Le Mans schon mit der Tech3-Yamaha 2014 als Rookie einen vierten Platz errungen. Liegt ihm diese Piste? Oder passt sie auch gut zur Hondas RC213V?

«Wir haben in Jerez viel gearbeitet, auch beim Montag-Test. Und ich würde gerne glauben, dass sie jetzt auszahlt, was wir dort ausgetüftelt haben», schilderte Pol. «Sicher gefällt mir diese Piste, und normalerweise bin ich hier schneller als auf einigen anderen Schauplätzen. Gleichzeitig meine ich, dass sich das Motorrad ein bisschen verbessert. Aber es reicht noch nicht. Wir müssen uns weiter anstrengen. Und wie gesagt: Morgen brauchen wir eine gute Startposition, das wäre wichtig für den Sonntag.»

MotoGP, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,623

10. Martin, Ducati, + 0,764

11. Miller, Ducati, + 0,766

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

13. Viñales, Aprilia, + 0,903

14. Marini, Ducati, + 0,980

15. Marc Márquez, Honda, + 1,005

16. Nakagami, Honda, + 1,017

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

19. Alex Márquez, Honda, + 1,357

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

21. Oliveira, KTM, + 1,547

22. Gardner, KTM, + 1,589

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, FP2:

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Martin, Ducati, + 0,764

10. Miller, Ducati, + 0,766

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

12. Viñales, Aprilia, + 0,903

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,928

14. Marc Márquez, Honda, + 1,005

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

17. Marini, Ducati, + 1,268

18. Alex Márquez, Honda, + 1,357

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

20. Oliveira, KTM, + 1,547

21. Gardner, KTM, + 1,589

22. Nakagami, Honda, + 2,249

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

Ergebnis Le Mans, MotoGP FP1 (13. Mai):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,771 min

2. Rins, Suzuki, + 0,109 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,122

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,162

6. Mir, Suzuki, + 0,171

7. Miller, Ducati,+ 0,190

8. Viñales, Aprilia, + 0,307 sec

9. Zarco, Ducati, + 0,341

10. Marini, Ducati, + 0,357

11. Nakagami, Honda, + 0,394

12. Bastianini, Ducati, + 0,484

13. Marc Márquez, Honda, + 0,495

14. Martin, Ducati, + 0,720

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,903

16. Dovizioso, Yamaha, + 0,965

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,984

18. Brad Binder, KTM, + 0,985

19. Alex Márquez, Honda, + 0,991

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,166

21. Oliveira, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,531

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,380

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,853