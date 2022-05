Jack Miller (11./Ducati): «Wir haben es versucht» 14.05.2022 - 00:04 Von Tim Althof

© Gold & Goose Jack Miller, neben Alex Rins

Jack Miller war am Freitag in Le Mans ein Sturzopfer. Der Ducati-Werksfahrer verlor durch den Crash wertvolle Zeit. Gelbe Flaggen verhinderten am Ende den provisorischen Einzug in Q2, somit bleibt am Samstag viel Arbeit.