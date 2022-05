Le Mans FP3: Zarco vorne, Marc Márquez Vierter

Am Samstagvormittag wurde der All-Time-Lap-Record für die MotoGP-Klasse auf dem Bugatti Circuit von Le Mans gleich drei Mal verbessert. Johann Zarco, Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo lagen am Ende des FP3 vorne.

Gresini-Ducati-Ass Enea Bastianini unterbot im FP2 am Freitag in 1:31,148 min den vier Jahre alten All-Time-Lap-Record von Johann Zarco auf dem 4,185 km langen Bugatti Circuit. Für den Samstag prognostizierte Jack Miller noch schnellere Zeiten: «Am Samstag werden wir 1:30er-Rundenzeiten fahren, ganz sicher. Besonders wenn es kälter ist am Morgen», verwies der Ducati-Werksfahrer auf das FP3.

Das dritte freie Training begann um 9.55 Uhr bei Sonnenschein, 16 Grad Luft- und 17 Grad Asphalttemperatur. Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-10 der kombinierten Zeitenliste ziehen direkt ins Q2 ein, das um 14.35 Uhr beginnt. Die restlichen MotoGP-Piloten kämpfen im Q1 ab 14.10 Uhr um die letzten zwei Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session. SPEEDWEEK.com tickert das gesamte MotoGP-Qualifying live.

Nach zehn Minuten war Marc Márquez im FP3 der erste MotoGP-Pilot, der sich im Vergleich zu seiner persönlichen Freitagsbestzeit verbesserte. In 1:31,965 min näherte er sich als Zwölfter den Top-10 an. Sein Honda-Markenkollege Takaaki Nakagami schob sich in dieser frühen Phase nur kurzzeitig auf Platz 10, Jorge Martin konterte.

Das linke Knie von «Taka» ist nach seinem Crash beim Jerez-Test noch nicht wieder bei 100 Prozent. «Bis Dienstag konnte ich es gar nicht beugen. Ich hatte es schlimmer erwartet, aber es ist okay. Das Problem sind die Richtungswechsel. Es war sehr schmerzhaft, aber ich kann ein Motorrad fahren und die Performance war nicht allzu schlecht. Wir müssen es managen», berichtete der 30-jährige Japaner nach dem ersten Trainings-Tag.

Nach 20 Minuten stürzte Pol Espargaró in Kurve 7 – es war übrigens schon der fünfte Crash eines MotoGP-Fahrers in der «Museum»-Kurve an diesem Wochenende.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Fabio Quartararo das FP3-Klassement mit einer 1:31,713 min an. In der kombinierten Zeitenliste gab es an der Spitze im Vergleich zu FP2 noch keine Veränderungen. Nakagami startete 20 Minuten vor Schluss zwar die erste Zeitenjagd auf frischen Soft-Reifen. Die 1:31,471, die ihm den vorläufigen vierten Platz der Gesamtwertung beschert hätte, wurde wegen Überschreiten des «track limits» in Kurve 14 aber aus der Wertung genommen.

Eine Viertelstunde vor Schluss stellte Bastianini im dritten Sektor seine GP21 qualmend am Streckenrand ab. Seine Freitagsbestzeit sollte aber für den direkten Q2-Einzug reichen, obwohl die Zeitenliste in den finalen zehn Minuten noch einmal auf den Kopf gestellte wurde.

Marc Márquez hängte sich an Quartararo – und er setzte auf das richtige Zugpferd: Der WM-Leader blieb als erster MotoGP-Pilot in Le Mans unter 1:31 min und schraubte den All-Time-Lap-Record auf 1:30,847 min nach unten. Márquez fuhr dahinter trotz eines Wacklers in Kurve 10 kurzzeitig auf Rang 3 (+ 0,502 sec).

Dann war Bagnaia an der Reihe, der zuvor sogar aus den Top-10 gefallen war. Er legte eine 1:30,568 min oben drauf – wieder eine rekordverdächtige Runde.

Marc Márquez positionierte sich unterdessen auch für die zweite «time attack» hinter Quartararo. Der 59-fache MotoGP-Sieger brauchte eine Steigerung, weil eine persönliche Bestzeit auf die nächste folgte – und die gelang, er stürmt auf P3.

Die französischen Fans bejubelten absolute Sektorbestzeiten von Quartararo, er blieb am Ende aber 0,114 sec hinter Bagnaia zurück. Dafür lieferte Zarco im letzten Versuch mit einer 1:30,537 min noch einen All-Time-Record ab. Damit führt der Pramac-Routinier das MotoGP-Feld nach drei Trainings-Sessions vor Bagnaia, Quartararo, Marc Márquez und Jack Miller an.

MotoGP, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP3 (14. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:30,537 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,031 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,145

4. Marc Márquez, Honda, + 0,248

5. Miller, Ducati, + 0,300

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,449

7. Nakagami, Honda, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,550

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,565

10. Bastianini, Ducati, + 0,611

11. Martin, Ducati, + 0,614

12. Viñales, Aprilia, + 0,632

13. Mir, Suzuki, + 0,691

14. Marini, Ducati, + 0,691

15. Brad Binder, KTM, + 0,816

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,866

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,056

18. Oliveira, KTM, + 1,162

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,179

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,310

21. Gardner, KTM, + 1,350

22. Alex Márquez, Honda, + 1,465

23. Fernández, KTM, + 2,546

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,704

Moto3, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP3 (14. Mai):

1. Foggia, Honda, 1:41,680 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,096 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,291

4. Tatay, CFMOTO, + 0,409

5. Masia, KTM, + 0,433

6. Artigas, CFMOTO, + 0,439

7. Migno, Honda, + 0,480

8. Holgado, KTM, + 0,498

9. Yamanaka, KTM, + 0,561

10. Garcia, GASGAS, + 0,564

11. Sasaki, Husqvarna, + 0,622

12. McPhee, Husqvarna, + 0,647

13. Kelso, KTM, + 0,652

14. Moreira, KTM, + 0,653

15. Rueda, Honda, + 0,733