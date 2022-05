Pol Espargaró (Honda): «Das beschäftigt auch Marc»

Pol Espargaró verzeichnete in FP3 in Le Mans einen Sturz

Startplatz 11 für das MotoGP-Rennen am Sonntag in Le Mans. Repsol Honda-Fahrer Pol Espargaró war alles andere als happy mit der Performance der RC213V. Zumindest das Feedback von Teamkollege Marc Márquez sei identisch.

Obwohl Pol Espargaró am Freitag im ersten freien Training der MotoGP-Klasse in Le Mans die Bestzeit ergatterte, wurde es am Samstag nur die vierte Startreihe für den Frankreich-GP. Der Honda-Werksfahrer litt wie die anderen Honda-Piloten unter dem fehlenden Grip am Hinterrad, besonders bei wärmeren Bedingungen auf dem Circuit Bugatti. Im Rennen traut er sich einen Top-6-Rang zu, solange es trocken bleibt.

«Der fehlende Grip am Hinterrad, das Thema, über das ich mich schon seit dem Saisonbeginn beklage, beschäftigt Marc nun auch. Es ist gut, dass wir das gleiche Gefühl haben und ein ähnliches Feedback geben», erklärte Pol im Interview nach dem Zeittraining.

«Wir hatten nicht erwartet, so große Probleme zu bekommen. Leider konnte ich meine letzte Runde nicht beenden, denn Johann Zarco stand in der ersten Schikane im Weg», sagte der Spanier und betonte gleich: «Die Runde wäre aber so oder so nicht schneller als die am Morgen geworden.»

Espargaró anschließend: «Sobald wir zu einer Strecke kommen und alle noch die Streckenbedingungen bekunden müssen, bin ich sehr schnell. Ich bin sogar einer der Schnellsten, wie wir am Freitag gesehen haben. Danach arbeiten alle weiter und gehen mehr ans Limit, und dann gelangen wir an eine Grenze. Wir können uns dann nicht mehr verbessern. Wenn es am Nachmittag wärmer wird, werden wir nicht schneller, sondern langsamer.»

«Für Ducati ist es egal, ob es sonnig, warm oder kalt ist. Sie sind immer schnell», so der Honda-Werkspilot. «Wir haben leider mehr Probleme in diesem Bereich, wir arbeiten aber weiter. Es ist erst das siebte Rennen der Meisterschaft und wir können nicht aufgeben. Es wird hart, aber wir geben im Rennen unser Bestes.»

«Mal sehen, wie das Wetter wird. Ich möchte keinen Regen. Im Trockenen können wir um die Top-6 fahren, kommt natürlich auf den Start an. Im Regen weiß ich nicht, wo wir landen werden», sagte Pol zum Abschluss.

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, Q2 (14. Mai):

1. Bagnaia, Ducati, 1:30,450 min

2. Miller, Ducati, 1:30,519, min + 0,069 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,609, + 0,159

4. Quartararo, Yamaha, 1:30,688, + 0,238

5. Bastianini, Ducati, 1:30,711, + 0,261

6. Mir, Suzuki, 1:30,943, + 0,493

7. Rins, Suzuki, 1:30,977, + 0,527

8. Martin, Ducati, 1:31,068, + 0,618

9. Zarco*, Ducati, 1:30,863, + 0,413

10. Marc Márquez, Honda, 1:31,148, + 0,698

11. Pol Espargaró, Honda, 1:31,526, + 1,076

12. Nakagami, Honda, 1:31,595, + 1,145



*= drei Plätze nach hinten versetzt



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:30,940 min

14. Viñales, Aprilia, 1:31,271

15. Marini, Ducati, 1:31,363

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,487

17. Oliveira, KTM, 1:31,547

18. Brad Binder, KTM, 1:31,610

19. Morbidelli, Yamaha, 1:31,617

20. Dovizioso, Yamaha, 1:31,618

21. Alex Márquez, Honda, 1:31,763

22. Gardner, KTM, 1:31,820

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,596

24. Fernández, KTM, 1:32,767