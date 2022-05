Alex Márquez (14./Honda) bestraft: «Das ist unfair!»

Nur zwei WM-Zähler und ein 14. Platz im MotoGP-Rennen am Sonntag in Le Mans. Die Ausbeute von LCR Honda Castrol-Fahrer Alex Márquez beim Frankreich-GP war nicht sehr groß. Die Strafe ärgerte den Spanier besonders.

Alex Márquez schaffte es am gesamten Le Mans-Wochenende nicht in die Nähe der Top-10. Der MotoGP-Fahrer aus dem LCR-Honda-Team qualifizierte sich nur auf Startplatz 21 für das 27-Runden-Rennen auf dem Circuit Bugatti am Sonntag. Auch das Rennen lief für den 26-Jährigen nicht besonders gut.

Alex Márquez fuhr seinen Markenkollegen Marc Márquez, Taka Nakagami und Pol Espargaró weit hinterher, außerdem brummten ihm die Stewards einen Long-Lap-Penalty für einen «Shortcut» in der Schikane auf. Letztendlich konnte der zweifache Motorrad-Weltmeister (2014 Moto3, 2019 Moto2) zwei Punkte für Platz 14 mitnehmen. Auf Sieger Enea Bastianini (Ducati) verlor der Spanier 28 Sekunden.

«Der Start war gut und die erste Runde lief auch nicht schlecht. Anschließend fuhr ich in einer guten Gruppe mit, aber ich machte in Kurve 8 einen Fehler», erklärte Alex im Interview nach dem Rennen. «In der Schikane habe ich den Ausweg genommen, denn ich wollte eine Kollision mit Marini verhindern. Ich habe dabei zwei Plätze verloren, doch die Rennleitung hat mit trotzdem einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Ich glaube, das ist unfair!»

Márquez ging tiefer ins Detail. «Wäre ich zwei Zehntel langsamer durch den Ausweg gefahren, hätte ich keine Strafe bekommen, aber auf dem Bike ist das so schwer zu kontrollieren. Später habe ich das Gefühl zum Bike zurückbekommen, ich konnte hohe 1:32er-Rundenzeiten fahren. Leider viel zu spät», so der Honda-Fahrer.

«Wir haben große Probleme mit der Front. Es ist nicht so, dass das Gefühl zum Vorderreifen fehlt, es ist eher das Einlenken», schilderte der jüngere Bruder von Superstar Marc Márquez. «Wenn du die anderen Motorräder vor dir siehst, ist das schwierig zu akzeptieren.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.