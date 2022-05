Zeitplan Mugello: MotoGP-Stars von gestern und heute 26.05.2022 - 07:05 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Die Fans kehren zum Mugello zurück: Wie gelb wird es ohne Valentino Rossi auf der Strecke? © Gold & Goose Einstige Erzrivalen: Max Biaggi und Valentino Rossi beim Italien-GP 2004 Zurück Weiter

Der «Gran Premio d’Italia Oakley» 2022 steht an und hat nicht nur auf der Strecke einiges zu bieten. Auch Valentino Rossi und Max Biaggi werden am Wochenende in Mugello von der Dorna geehrt.